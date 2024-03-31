  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kadıköy'de gülümseten görüntü
Gündem

Kadıköy'de gülümseten görüntü

Yeniakit Publisher
2024-03-31 17:54:00 -
Kadıköy'de gülümseten görüntü

Kadıköy'de gir vatandaş oy kullanmaya Livakovic formasıyla gitti.

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmaya giden bir taraftarın giydiği kombin dikkat çekti. Kadıköy'de kaydedildiği öne sürülen görüntüler kısa sürede viral oldu.

Oy kullanmaya birbirinden farklı kombinlerde giden vatandaşlara bir yenisi daha eklendi. Kadıköy'de sandığa giden bir vatandaşın Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Dominik Livakaovic gibi giyinerek gitmesi ise çok konuşuldu.

Boyu ve fiziğiyle de Livakovic'e benzeyen vatandaşın o anları sosyal medyada kısa sürede viral olurken, vatandaşın kombinine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Görüntü Kadıköy'den! Bir vatandaş oy kullanmaya Livakovic formasıyla gitti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş seçim açıklaması geldi! Önemli haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdular
Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş seçim açıklaması geldi! Önemli haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

Gündem

Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş seçim açıklaması geldi! Önemli haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

Taksim'de seçim sessizliği!
Taksim'de seçim sessizliği!

Yaşam

Taksim'de seçim sessizliği!

"Tüh sizin suratınıza" dedirtmişlerdi! Seçim günü büyük namussuzluğa imza atan Dem Partililerle ilgili flaş gelişme
“Tüh sizin suratınıza” dedirtmişlerdi! Seçim günü büyük namussuzluğa imza atan Dem Partililerle ilgili flaş gelişme

Gündem

“Tüh sizin suratınıza” dedirtmişlerdi! Seçim günü büyük namussuzluğa imza atan Dem Partililerle ilgili flaş gelişme

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Oy sayımı kaçta başlar? 31 Mart seçimleri: Seçim sandıkları saat kaçta açılacak?
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Oy sayımı kaçta başlar? 31 Mart seçimleri: Seçim sandıkları saat kaçta açılacak?

Gündem

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Oy sayımı kaçta başlar? 31 Mart seçimleri: Seçim sandıkları saat kaçta açılacak?

İstanbul trafiğinde seçim sakinliği
İstanbul trafiğinde seçim sakinliği

Yerel

İstanbul trafiğinde seçim sakinliği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23