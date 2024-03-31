Kadıköy'de gülümseten görüntü
Kadıköy'de gir vatandaş oy kullanmaya Livakovic formasıyla gitti.
31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmaya giden bir taraftarın giydiği kombin dikkat çekti. Kadıköy'de kaydedildiği öne sürülen görüntüler kısa sürede viral oldu.
Oy kullanmaya birbirinden farklı kombinlerde giden vatandaşlara bir yenisi daha eklendi. Kadıköy'de sandığa giden bir vatandaşın Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Dominik Livakaovic gibi giyinerek gitmesi ise çok konuşuldu.
Boyu ve fiziğiyle de Livakovic'e benzeyen vatandaşın o anları sosyal medyada kısa sürede viral olurken, vatandaşın kombinine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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