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Aktüel

Kadıköy'de Dünya Bisiklet Günü etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:20:19 -
Kadıköy'de Dünya Bisiklet Günü etkinliği

İSTANBUL (AA) - Bisikletliler Derneğince "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bağdat Caddesi Göztepe Parkı girişinde düzenlenen etkinlikte, dernek üyeleri bisikletlerin teknik kontrolünü yaptı.

Bisikletlerin lastik havası, fren ve zincir yağı kontrolleri yapılırken küçük arızalar giderildi, kullanıcılara da çeşitli aksesuarlar hediye edildi.

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz yaptığı açıklamada, 3 Haziran'ın Dünya Bisiklet Günü ilan edildiğini hatırlatarak, "Biz de bu önemli gün dolayısıyla bisikletlere ücretsiz check-up yapacağız. Müdahale edebileceğimiz arızası varsa küçük onarımlarla gidereceğiz. Büyük arızası varsa servislere yönlendireceğiz. Aynı zamanda onlara küçük hediyelerimiz olacak." dedi.

Suyabatmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bisiklet kullanımının öneminin daha iyi anlaşıldığını anlatarak, "Çünkü insanlar daha fazla spor yapmak isteyerek hava kirliliğinin azalmasını istiyor. Ayrıca tasarruf yapmak da istiyor. Bütün bunları bisiklet kullanımı sayesinde sağlayabiliyor. Kent içindeki kısa mesafe ulaşımlarda ideal bir ulaşım aracı. Sağlıklı ve çevreci. Bisiklet zillerinin sesini sağlığın ve temizliğin sembol sesi olarak ifade ediyoruz. Bisiklet her yönüyle sağlıklıdır." ifadelerini kullandı.

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