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Kadıköy, Ersun Yanal tezahüratlarıyla yankılandı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal tezahüratında bulundu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:49
Kadıköy, Ersun Yanal tezahüratlarıyla yankılandı

Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 44'te Roman Neustadter ve 45+3. dakikada Özgür Çek kendi kalesine atarken, Kasımpaşa'nın gollerini 22 ve 54'te Mbaye Diagne kaydetti.

Ersun Yanal tezahüratları

Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmanın son düdüğünün ardından eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçe, 14 hafta sonunda 14 puanla 15. sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:49
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Kasımpaşa

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