KADES uygulaması, kadınların ve çocukların maruz kaldığı kötü eylemleri engellemek amacıyla çıkarılmış bir uygulamadır. KADES uygulamasının kullanımı ile ilgili detaylar ise merak ediliyor. Peki KADES uygulaması nedir, nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

KADES uygulaması nedir?

ADES, kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla yapılmış resmi bir uygulamadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hazırlanmış olan uygulama, kadınlar ve çocuklar için acil müdahale uygulamasıdır.

Kadınları korumak amacıyla yapılan bu akıllı telefon uygulaması sayesinde, herhangi bir kadın, herhangi bir durumdan dolayı, birinden şiddete maruz kalıyorsa, tek bir tuşla Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

KADES uygulaması nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.