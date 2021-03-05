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Gündem Kademeli normalleşmede ilk hafta sonu
Gündem

Kademeli normalleşmede ilk hafta sonu

Uzun zamandır Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Mart'tan itibaren başlayan kontrollü normalleşme süreci ile birlikte illerin risk durumuna göre değişti.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 22:08:00 - 2021-03-05 22:57:42
Kademeli normalleşmede ilk hafta sonu

 Yeniakit.com.tr 

Kademeli normalleşme süreci, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğündeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi, İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi ile 1 Mart'ta başldı. Normalleşme süreci ile birlikte bazı tedbirlerde gevşemeye gidilirken, sokağa çıkma kısıtlaması gün ve saatlerinde de birtakım değişiklikler yapıldı.

Düşük ve orta risk gurubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlması

Alınan yeni kararlara göre; hafta içi her akşam saat 21:00'da başlayıp 05:00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelindeki tüm illerde devam edecek. Buna karşın hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması aralarında Ankara'nın da olduğu 'Düşük ve orta risk' grubunda yer alan yer alan illerde kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlaması

Aralarında İstanbul'un da olduğu 'Yüksek ve çok yüksek' risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp Cumartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek. Cumartesi akşam saat 21:00'a kadar sokağa çıkmak serbest bırakılırken, Cumartesi akşamı saat 21:00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması Pazar gününü de kapsayacak şekilde Pazartesi saat 05:00'da sona erecek.

65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması da düzenlendi

Öte yandan 'Düşük ve orta' risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri kişiler ile 20 yaş altına da sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı. 'Yüksek ve çok yüksek' risk grubunda yer alan illerde ise; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kişiler için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilerek, 65 yaş ve üzeri kişiler için 10:00 ile 14:00 arasına, 20 yaş altı için ise 14:00 ile 18:00 saatleri arası olarak belirlendi.

Yeme-içme yerleri

'Düşük, orta ve yüksek risk' gruplarındaki illerde yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, vb.) yüzde elli kapasitede çalışma şartıyla, 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterilebilecek.

'Çok yüksek risk' grubunda yer alan illerde ise yeme içme yerleri için düzenlenen saatler şöyle:

10:00-20:00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al
20:00-24:00 saatleri arasında ise sadece paket servisi

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