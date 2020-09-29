Kademeli mesai İstanbul’da başladı

Uygulamaya göre, bazı bölge müdürlükleri, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00'den itibaren kademeli olarak 08.00 ve 09.00'da mesaiye başlıyor. Belediyeler 09.00-16.30, sağlık çalışanları 08.30-16.30 saatleri arasında mesai yaparken geçen hafta 09.30'da ders başı yapan ilkokul birinci sınıflar ve özel eğitim okulları, 09.00'da derse başladı. Sabah 07.00'den itibaren toplu ulaşım araçlarında yoğunluk artmaya başlarken en yoğun zaman dilimi 08.00-09.00 saatleri arası oldu. İstanbul Valiliğinin kademeli mesai için sanayi ve iş dünyası ile görüşmeleri sürüyor.