  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kadayıflı şinitzel nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kadayıflı şinitzel nasıl yapılır?

Kolay şinitzel tarifi | 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; kesinlikle kadayıf şinitzel tarifini denemelisiniz. Peki, kadayıflı şinitzel nasıl yapılır? | Kadayıf şinitzel tarifi

Yeniakit Publisher
2021-01-20 17:57:00 -
Kadayıflı şinitzel nasıl yapılır?

Kolay şinitzel yapılışı | Akşam yemeği için lezzetli ve kolay bir tarif arıyorsanız kadayıf şinitzeli mutlaka denemelisiniz.

Kadayıf şinitzel tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

Harç için:

  • 2 adet yumurta
  • 100 gram kadayıf
  • 100 gram parmesan peyniri
  • Tuz
  • Karabiber

Kadayıflı şinitzel nasıl yapılır?

Tavuk göğüslerini streç filme sarıp merdaneyle dövün.

Bir kasenini içerisine kadayıf ve peyniri alıp karıştırın.

Bir kasenini içerisine yumurta, tu ve karabiberi koyup çırpın.

Tavukları önce yumurtaya ardından kadayıflı karışıma bulayın.

Tavukları buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.

Bir tavaya sıvı yağ alın ve kızdırın.

Tavukların iki yüzünü de çevirerek pişirin.

Afiyet olsun. 

Süt helvası nasıl yapılır?
Süt helvası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Süt helvası nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Mesut Özil Türklüğü reddetti'
Spor

'Mesut Özil Türklüğü reddetti'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mesut Özil için "Elin oğlu değil, evin oğlu" diyen Ali Koç'a verdiği cevapta "Aslını reddedip, Türklüğün..
Türkiye'den Altay tankının seri üretimi için kritik hamle
Teknoloji

Türkiye'den Altay tankının seri üretimi için kritik hamle

Almanya'nın uyguladığı "örtülü ambargo" nedeniyle bir türlü gönderilmeyen Altay Tankı'nın motoruna, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alm..
Dünyayı tedirgin eden çanta! 23.59'a kadar nükleer saldırı emri verilebilir
Dünya

Dünyayı tedirgin eden çanta! 23.59'a kadar nükleer saldırı emri verilebilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanların yanında taşıdıkları nükleer kodları içeren çanta el değiştiriyor. Donald Trump'ın devir teslim t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay