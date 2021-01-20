Kadayıflı şinitzel nasıl yapılır?
Kolay şinitzel tarifi | 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; kesinlikle kadayıf şinitzel tarifini denemelisiniz. Peki, kadayıflı şinitzel nasıl yapılır? | Kadayıf şinitzel tarifi
Kolay şinitzel yapılışı | Akşam yemeği için lezzetli ve kolay bir tarif arıyorsanız kadayıf şinitzeli mutlaka denemelisiniz.
Kadayıf şinitzel tarifi
Malzemeler:
- 2 adet tavuk göğsü
Harç için:
- 2 adet yumurta
- 100 gram kadayıf
- 100 gram parmesan peyniri
- Tuz
- Karabiber
Kadayıflı şinitzel nasıl yapılır?
Tavuk göğüslerini streç filme sarıp merdaneyle dövün.
Bir kasenini içerisine kadayıf ve peyniri alıp karıştırın.
Bir kasenini içerisine yumurta, tu ve karabiberi koyup çırpın.
Tavukları önce yumurtaya ardından kadayıflı karışıma bulayın.
Tavukları buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.
Bir tavaya sıvı yağ alın ve kızdırın.
Tavukların iki yüzünü de çevirerek pişirin.
Afiyet olsun.