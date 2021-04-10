  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Kadayıflı muhallebi tarifi yapımı oldukça basit ve lezzetli tatlı tariflerinden bir tanesidir. Kadayıfla yapılan şerbetli tatlılarla pek aranız yoksa bir de muhallebili kadayıf tatlısının lezzetini tadın. Peki, kadayıflı muhallebi tatlısı malzemeleri nelerdir? Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 21:48:00 -
Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Kadayıflı muhallebi tarifi son zamanların en popüler tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Muhallebi yüzyıllardır Türkiye’de sıkça tercih edilen bir tatlı türüdür ve köklü tatlıcıların neredeyse hepsinde bir numaralı servis ürünüdür. İşte nefis muhallebili kadayıf tatlısı tarifi...

Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

1 litre süt
1 yumurta sarısı
1 su bardağı şeker
4 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket krema (200ml)
1 paket vanilya

Kadayıflı muhallebi tatlısı üzeri için

Kavrulmuş kadayıf

Dövülmüş fındık veya ceviz

Yapılışı

Genişçe bir tencere içine sütü alın, üzerine gerekli miktarda şekeri ekleyin ve güzelce karıştırın.

Sonrasında yumurta sarısı, nişasta ve unu ağır bir şekilde tencereye ekleyerek karışımı bir süre karıştırmaya devam edin.

Muhallebi karışımı katılaşmaya başlayınca bu karışımın üzerinde tereyağını ekleyin ve tereyağı eriyip karışana kadar karıştırın.

Kıvam alan muhallebiyi yanan ocaktan alın ve ilk sıcağının çıkması için bir süre (birkaç dakika boyunca) bekleyin. Krema ve vanilyasını üzerine ekleyin ve muhallebiyi son kez karıştırın.

Geniş cam sunum kabına kavrulmuş kadayıfların göz kararı yarısını dizin, üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökerek yayın.

Kalan kadayıfları da muhallebinin üzerine dökün.

İstediğiniz takdirde muhallebi tatlısının ara katına ceviz parçacıkları ekleyebilirsiniz.

Üzerine toz halinde antepfıstığı ya da kırdığınız ceviz parçacıklarını serpiştirerek servis edebilirsiniz.
Kadayıfın ilk sıcağı çıktıktan sonra dolapta soğumaya bırakın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alkol satan yerlerden alışveriş yapmayın!
Gündem

Alkol satan yerlerden alışveriş yapmayın!

Ramazan’a sayılı günler kalırken, vatandaşları yardım kolileri ve alışveriş konusunda uyaran ilahiyatçılar, “Ramazan’a her yönden hazırlanma..
Rusya ile savaşın eşiğindeki ülkeden Türkiye hamlesi!
Dünya

Rusya ile savaşın eşiğindeki ülkeden Türkiye hamlesi!

Rusya ile savaşın eşiğinde olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Türkiye'ye gelerek kritik görüşmelerde bulunacak...
Fransızlardan Libya'da Türk gemisine baskın!
Gündem

Fransızlardan Libya'da Türk gemisine baskın!

Fransız Silahlı Kuvvetleri tarafından Panama bayraklı MEDKON İzmir adlı gemiye Libya açıklarındayken baskın düzenlendi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay