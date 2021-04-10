Kadayıflı muhallebi tarifi son zamanların en popüler tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Muhallebi yüzyıllardır Türkiye’de sıkça tercih edilen bir tatlı türüdür ve köklü tatlıcıların neredeyse hepsinde bir numaralı servis ürünüdür. İşte nefis muhallebili kadayıf tatlısı tarifi...

Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

1 litre süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema (200ml)

1 paket vanilya

Kadayıflı muhallebi tatlısı üzeri için

Kavrulmuş kadayıf

Dövülmüş fındık veya ceviz

Yapılışı

Genişçe bir tencere içine sütü alın, üzerine gerekli miktarda şekeri ekleyin ve güzelce karıştırın.

Sonrasında yumurta sarısı, nişasta ve unu ağır bir şekilde tencereye ekleyerek karışımı bir süre karıştırmaya devam edin.

Muhallebi karışımı katılaşmaya başlayınca bu karışımın üzerinde tereyağını ekleyin ve tereyağı eriyip karışana kadar karıştırın.

Kıvam alan muhallebiyi yanan ocaktan alın ve ilk sıcağının çıkması için bir süre (birkaç dakika boyunca) bekleyin. Krema ve vanilyasını üzerine ekleyin ve muhallebiyi son kez karıştırın.

Geniş cam sunum kabına kavrulmuş kadayıfların göz kararı yarısını dizin, üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökerek yayın.

Kalan kadayıfları da muhallebinin üzerine dökün.

İstediğiniz takdirde muhallebi tatlısının ara katına ceviz parçacıkları ekleyebilirsiniz.

Üzerine toz halinde antepfıstığı ya da kırdığınız ceviz parçacıklarını serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Kadayıfın ilk sıcağı çıktıktan sonra dolapta soğumaya bırakın.