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Kadayıf pastası tarifi

Kadayıf pastası nasıl yapılır?

20 Kasım 2018 Salı 17:01
Kadayıf pastası tarifi

MALZEMELER

500 gram tel kadayıf
10 adet acıbadem kurabiyesi
1 su bardağı badem içi
1 bardağı dövülmüş ceviz içi
200 gram tereyağı, 1 tatlı kaşığı tarçın
1 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu
2 adet yumurta sarısı

ŞERBET İÇİN

1 su bardağı tozşeker
1 su bardağı su
1 adet limonun suyu

SÜSLEMEK İÇİN

Kaplamak için acı badem hamuru

YAPILIŞI

Kadayıfı keskin bir bıçak yardımıyla iyice kıyın. Acıbadem kurabiyelerinin yarısını oklava yardımıyla un haline getirin. Diğer yarısını da elinizle ufalayın. Elinizle ufaladığınız acıbadem kurabiyelerine robottan geçirilmiş, badem, ceviz ve tarçın ekleyip harmanlayın. Limon suyu ve limon kabuğunu katın. Orta boy kelepçeli kek kalıbını eritilmiş tereyağı ile yağlayın. Yağlanan yerlere kadayıf serpin. Kalıbın tabanına kadayıfın üçte birini bastırarak yerleştirin. Üzerine cevizli karışımın yarısını serpiştirip, acıbadem ununu gezdirin. Eritilmiş tereyağın yarısını dökün. Üzerine kalan kadayıfın yarısını hafif bastırarak yerleştirin. Kalan cevizli karışımı ve acıbadem ununu serpiştirin. Tereyağı gezdirip, kalan kadayıfı bastırarak yerleştirin. Çırpılmış yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Şerbet için tüm malzemeyi kaynatın. Sıcak şerbeti soğuk pastanın üzerine gezdirin. Şekil verdiğiniz acıbadem hamuru ile süsleyip servis yapın.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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