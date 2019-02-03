0553 313 94 23

Kaçırıldığı iddia edilen Burcu, devlet korumasına alındı

Niğde'de 11 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Burcu, avukatıyla birlikte karakola giderek ifade verdi. Genç kız, Sevgi Evleri'ne yerleştirilerek devlet korumasına alındı.

03 Şubat 2019 Pazar 19:52
Kaçırıldığı iddia edilen Burcu, devlet korumasına alındı

Niğde'de, kaçırıldığı öne sürülen Burcu B. (15), birlikte gittiği B.K ile avukat eşliğinde karakola başvurup, zorlama olmaksızın, kendi iradesiyle evinden ayrıldığını söyledi. Burcu B., isteği üzerine devlet korumasına alınıp, Sevgi Evleri'ne gönderildi. 

Niğde'de yaşayan Osman B., yeğeni Burcu B.'ye kendisinin baktığını ve 23 Ocak'ta evlerinin önünden otomobil ile kaçırıldığını iddia etti. Bunun üzerine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Burcu B., 11 gün sonra, birlikte gittiği B.K. ile avukat eşliğinde karakola başvurdu. Burcu B., herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi iradesiyle B.K. ile gittiğini söyledi. Burcu B.'nin, devlet korumasında kalmak istediğini söylediği öğrenildi. Burcu B., isteği üzerine devlet korumasına alınarak, Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 19:52
  1. Niğde
  2. Kaçırıldığı iddia edilen Burcu
  3. devlet korumasına alındı
  4. Genç kız
  5. kayıp arama
  6. evden ayrılan genç kız
  7. Sevgi Evleri
  8. devlet koruması

YORUM YAZ

  • sevgisevgi25 dk önce
    Kız şey olmaz inşallah

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Karanlık Odatv'den bir algı operasyonu daha! Utanmasalar 'Suikasti Nurettin Yıldız yaptı' diyecekler!
  1. Karanlık Odatv'den bir algı operasyonu..
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bez torbanın..
  3. Kenevir nedir? Kenevir faydalı mı..
  4. Askerlik 9 aya mı düştü Askerlik..
  5. Kartal yüksekten uçtu! Kagawa şov yaptı
  6. Askerlik kısalıyor Cumhurbaşkanı..
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Borsa İstanbul..
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
  9. Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı..
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ekonomide..
  11. CHP'de büyük kriz! 'Adaylığımı kadın..
  12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
  13. Esed rejiminden İdlib'e saldırı : 2..
  14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ tamamen..
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ)..
  16. İran'da gözaltına alınan 5 Mısırlı..
  17. Voleybol: Toplu sonuç
  18. Trabzonspor'dan Osman Çakmak'a..
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ..
  20. Erdoğan'dan İP ve Saadet Partisi'ne..
Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor

Günün Karikatürü

03 Şubat 2019
Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı