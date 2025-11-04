Kacır: Türkiye ekonomisi seriye bağladı! 20 çeyrektir devam ediyor…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda Türkiye ekonomisinin zorlu küresel koşullara rağmen gösterdiği performansı gözler önüne serdi. Bakan Kacır, dünyanın önde gelen ekonomilerindeki yavaşlamaya ve jeopolitik risklere dikkat çekerek, en büyük ticaret ortağı Avrupa'nın imalat sanayisinin pandemiden bu yana toparlanamadığını belirtti.



Kacır, bütçeye dair sunum yaptı. Bakan Kacır, dünyanın önde gelen ekonomileri arasındaki tarife gerilimleri ile ticarette artan korumacılığın küresel ticaret üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

'İLK 9 AYLIK İHRACATIMIZ 200 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Bakan Kacır, "Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'da İsrail saldırganlığı jeopolitik riskleri yükseltiyor. En büyük ticaret ortağımız Avrupa'nın imalat sanayi, pandemiden bu yana halen toparlanamadı. Uluslararası Para Fonu, Avrupa ekonomisinin bu yıl ancak yüzde 1,2 büyüyeceğini öngörüyor. Bölgesel ve küresel sınamalara rağmen Türkiye ekonomisi, verimlilik ve ihracat artışlarının da etkisiyle kesintisiz büyümesini 20 çeyrektir sürdürüyor. Bu yıl sonunda milli gelirimizin 1,5 trilyon doları, kişi başına düşen gelirin 17 bin doları aşması öngörülüyor. Sanayi üretim endeksi, pandemi öncesi döneme göre Almanya’da yüzde 14,7, İtalya’da yüzde 6,9, Fransa’da yüzde 3,3, İspanya’da yüzde 0,5 aşağıda seyrederken; Türkiye’de yüzde 30,6 yükseldi. İmalat sanayi katma değerinde dünyada 14'üncü sıradayız. İlk 9 aylık ihracatımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 4,1 artarak 200 milyar doları aştı" diye konuştu.

'TÜM ALANLARDA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAĞIZ'

Organize sanayi bölgelerinde 250 bin vatandaşın istihdamını sağlayacak 6 bin fabrikanın inşa edildiğini belirten Bakan Kacır, Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarının 19,9 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Bakan Kacır, "Teknoparklarda faaliyet gösteren 12 bine yakın girişim, bilgi ile üretimi buluşturarak 15,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu girişimlerde istihdam edilen personel sayısı 124 bine, yürütülen proje sayısı ise 98 bine ulaştı. 1360 Ar-Ge ve 343 Tasarım Merkezinde 17 bin patent tescil edildi. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30’da sunduğumuz desteklerle elektrikli araç, güneş hücresi ve biyoteknoloji sektörlerinde 4,5 milyar dolarlık ileri teknoloji yatırımını ülkemize kazandırıyoruz. 30 milyar dolar destek hedefiyle sürdürdüğümüz programda bu yıl 4 yeni çağrıya çıktık. Mevcutta 250 megavat olan veri merkezi kapasitemizi yeni yatırımlarla 2030 yılına kadar 1 gigavata yükselteceğiz. Klasik hesaplamaların ötesine geçen, 156 kübit işlemci gücüne sahip kuantum bilgisayarını ülkemize kazandıracağız. Yapay zeka işlemci kapasitemizi artıracak, sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda dijital dönüşümü hızlandıracağız. Endüstriyel robot üretimine yönelik yatırımlarla, 2030 yılında sanayimizde 200 bin robotun kullanılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELERDE YERLİLİK DÜZEYİNİ YÜKSELTİYORUZ'

Bakan Kacır, yüksek katma değerli 328 milyar liralık yatırımın önünü açtıklarını ve bakanlık olarak 69 projeyi destekleyerek 11,4 milyar dolar katkı sağladıklarını aktardı. Togg üretiminin hız kesmeden sürdüğünü belirten Bakan Kacır, "Togg satışa çıktığı günden bu yana elde ettiği yüzde 25’in üzerinde pazar payıyla elektrikli otomobil segmentinde lider oldu. Togg sedan modeli T10F’nin üretimi bu yıl başladı. Almanya’ya ihracat gerçekleştiren markamız, Türk mühendisliğinin kalitesini Avrupa pazarına taşıdı. Bu yıl, TÜBİTAK programlarında 190 üniversite ve 3 bin 100 firmanın 10 bin 153 projesine 14,4 milyar lira destek sağlıyoruz. Üniversitelerin TÜBİTAK araştırma projelerinde 17 bin bursiyeri destekledik. '6550 sayılı Kanun' kapsamında bugüne kadar 7,2 milyar lira kaynak sağladığımız 12 ulusal araştırma altyapısı; biyotıp ve genom, nano malzemeler, MEMS, astrofizik, güneş enerjisi, raylı sistemler ve finans teknolojilerinde nitelikli araştırmalar gerçekleştiriyor. Kamu alımlarında ve tedarik zincirinde yerlileşmeyi hızlandıracak yeni Yerli Malı Tebliğimizi yayımladık. Rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinden 5G altyapısına kadar büyük ölçekli projelerde yerlilik düzeyini yükseltiyoruz" dedi.

'DEV BİR SAVUNMA SANAYİ EKOSİSTEMİ İNŞA ETTİK'

İmalat sanayi ihracatının 2030 yılına kadar 400 milyar dolara çıkartılmasını hedeflediklerini vurgulayan Bakan Kacır, yüksek teknoloji ihracatının ise 30 milyar dolar seviyelerine yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bakan Kacır, yapay zekayla kamu ve özel sektörde bulunan 45 projeyi desteklediklerini kaydederek, "10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği, güvenli enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız. Önümüzdeki dönemde yapay zeka uzmanı yetiştirmeye yönelik eğitim programlarını yaygınlaştıracak ve kamunun sahip olduğu büyük veriyi değere dönüştürerek yerli yapay zeka çözümlerini hızlandıracağız. Güvenli ve etik yapay zeka kullanımına yönelik gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarları döneminde dev bir savunma sanayi ekosistemi inşa ettik. Savunma sanayisinde yürütülen proje sayısını 62’den 1400’ün üzerine; savunma sanayi firmalarımızın yıllık satışlarını 1 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselttik. 100 bine yakın çalışanıyla 3 bin 500 savunma sanayi şirketimiz son bir yılda 180 ülkeye 8,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

