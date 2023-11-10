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Ekonomi Kaç para alacağınız belli! Fazla mesai ücretleri böyle hesaplanıyor
Ekonomi

Kaç para alacağınız belli! Fazla mesai ücretleri böyle hesaplanıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-10 15:39:00 - 2023-11-10 15:39:59
Kaç para alacağınız belli! Fazla mesai ücretleri böyle hesaplanıyor

Fazla mesai (fazla çalışma), İş Kanunu’nda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları ifade eder. Peki, fazla mesai ücretleri nasıl hesaplanır? Fazla mesai hesaplama formülü nedir?

Çalışanlar için en çok merak edilen konulardan birisi fazla çalışma şartları ve ücretleri. Peki bu konuda çalışanlar hak ve alacaklarından ne derece haberdar?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, fazla mesai çeşitleri ve hesaplama yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

Saat mesaisi

İş Kanunu’nda, günlük çalışma süreleri 7,5 saat ve haftalık çalışma saatleri ise 45 saat olarak belirlenmiştir. Bu sürenin üzerindeki çalışmalar fazla mesaidir ve ayrıca ücrete tabidir. Saat mesai ücreti, saat ücretinin yüzde 50 zamlı olarak hesaplanması ve fazla çalışma saatleri ile çarpımı sonucu bulunur.

Bir de denkleştirme vardır ki, işveren haftalık çalışma saati olan 45 saati aşmamak suretiyle bazı günler çok bazı günler az çalıştırma yapar. Böyle bir denkleştirmede fazla saat mesaisi ücreti ödemek zorunluluğu yoktur.

Pazar mesaisi

İş Kanunu’na göre, cumartesi günleri iş günü, pazar günleri tatil günüdür. Pazar günü çalışma yapanlar da mesai ücretini hak etmişlerdir. Pazar mesai ücreti, günlük ücretin yüzde 50 artırımının çalışılan pazarlar ile çarpımı neticesi ortaya çıkar.
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Ulusal ve dini bayramlar

Çalışanlar, ulusal ve dini bayramlarda çalışmaya zorlanamaz ama işin gerekliliği olarak ya da sözleşmede belirtilmişse bu çalışma fazla mesai ücreti karşılığında yapılır. Aylık bürüt ücret 30’a bölünerek çıkan sonuç 2 ile çarpılarak 1 günlük fazla mesai ücreti hesaplanmış olur.

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