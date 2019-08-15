Kabus devam ediyor: Bir saldırı daha! Philadelphia kentinde narkotik polisine ateş açıldı. Temple Üniversitesi yakınlarında bir binada çıkan çatışmada 6 polis memuru vuruldu.

Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olaya müdahaleye giden iki polis de otomobil kazasında yaralandı. SALDIRGAN CANLI YAYIN YAPTI Güvenlik güçleri birden fazla saldırgan olabileceği uyarısında bulunurken, saatler süren operasyon süresince bölge halkından binalardan uzak durmalarını istedi. Bu arada saldırgan, polisin operasyonu devam ederken Facebook üzerinden canlı yayın yaptı. ABD'de son 2 hafta içinde 3 silahlı saldırıda onlarca kişi ölmüş ve 5 günlük yas ilan edilmişti.

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