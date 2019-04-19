Kabore'nin menajeri Beşiktaş'ın teklifini duyurdu!

Krasnodar'da forma giyen Burkina Fasolu defansif orta saha oyuncusu Charles Kabore'nin adı, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Dmitry Selyuk, Rus basınına verdiği röportajda Siyah Beyazlı kulübün oyuncu için teklifte bulunduğunu doğruladı.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Selyuk, sözleşmesi bu yaz sona erecek oyuncuyla İngiliz kulüplerinin ilgilendiğini söylerken "Krasnodar kulübü, Ocak ayında Beşiktaş'ın yaptığı 1 milyon euroluk teklifi reddetti ve şimdi de ona daha düşük bir maaş öneriyor. Ancak 4 yıldır bu takımda oynayan Kabore, prensipleri gereği bunu kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.