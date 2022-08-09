Kabızlığı gidermek için bu 5 adımı uygulayın! Anında tuvalete çıkaran, kabızlık giderici kür

Kabızlık, şişkinlik ve gaz problemi yaşıyorsanız bu doğal karışımları ve önerileri mutlaka deneyin..

Dr. Ayşegül Çoruhlu, kabızlığı önlemek için 5 önemli öneride bulundu

Lifli beslenin

“Biliyorsunuz, bağırsaklar kıvrımlıdır. Normalde, bağırsakların içindeki dışkı, peristaltik hareket denen içe ve dışa kasılmasıyla ve dışkı dışarı çıkar. Kabızlıkta ise bu durum yavaşlar veya durur. Bu durumda bizim, oradaki akışı artırmaya çalışmamız gerekiyor. İlk olarak lifleri artırarak akışı artıracağız. Lif dediğimiz şey sebze meyvelerden gelen, bitkilerin sindirilemeyen kısımlarıdır. Onları bizim bakterilerimiz seviyor ve sindiriyor. Ayrıca lifler sindirilmediği için mevcudiyeti dışkı miktarını artırıyor ve bağırsakta volüm olduğu için sindirim hareketi daha fazla oluyor. Eskiden bitkisel beslenenlerin dışkıları kilolarca iken bizim dışkılarımız minik çünkü içeriye lif koymuyoruz. Bazen sağlıklı kamplara gidildiğinde size bol bitkili besinler verdiklerinde, çok daha rahat ve bolca dışkıladığınızı görürsünüz. Bu besinler sindirilmeyen kısım olarak bir volüm oluştururlar ve hem içeriyi iyileştirirler hem de dışarıya atılan miktar artar. Lifler bağırsak çeperindeki hücrecikleri besleyen bakterilerin üretimini artıracak. Dolayısıyla bu çeperde bulunan sinir sistemi de daha iyi çalışacak.”

Su için

“Lifle beraber su da çok önemli. Çeperdeki volümü artırmamız lazım. Orada tıkanmış olanı iyice kayacak hale getirmemiz lazım. Su ve lifler o kayışa yardım ediyor. Demek ki farkında olmayarak az su içiyorsak da bağırsak içerisindeki sıvı miktarımız azalmış demektir. İshalde nasıl oluyor? Eğer bizi bir şey rahatsız ediyorsa, vücudun içindeki su bağırsağın içine atılıyor ve biz onu dışarıya atıyoruz. Yani ishalle attığımız su oradaki su değil. O su, vücuttan bir bağırsak yıkama amacıyla geliyor. Demek ki ne kadar su içersek bağırsağın sıvılanma miktarını artıracağız.”

Yeterli uyuyun

“Uyku da çok önemli çünkü iyi bir uyku, sikadiyen sistemi düzenliyor bu da bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlıyor. Mesela siz buradan Amerika’ya giderseniz uçakta uyumanız gereken saatte hareketsiz oturuyor ve geç saatte yiyorsanız bunun sonucunda bir kabızlık olur. Bu hem stres olduysanız olur hem de zaman farkı olan bir yere gitmeniz halinde olur. İyi bir uyku, ertesi gün için bağırsakların çalışmasını hazırlar. PSS’yi yani parasempatik sistemi hazırlar ve bu da sindirim için çok önemlidir. Uyku azlığı ve geç yatmak da kabızlıkla ilgilidir.”

Stresi azaltın

“Stres faktörü de var. Stres de, parasempatik sistemin tersi olan sempatik sistemi aktive eden bir şey. Mesela normalde işiniz var ve telaşlısınız ya da seyahate, misafirliğe gittiniz. Tuvaletinizi yapamadınız. Evde kapıdan içeri girersiniz ve o rahatlama ile tuvalete gidersiniz. İşte onun gibi düşünün. Sanki sokakta olmak sempatik sistem de bir yerden dönünce kendi evinize gelmek parasempatik sistem. Herhangi bir sebepten kaynaklı stres de bağırsağın çalışmasını engelliyor. Zaten kabız olanları çoğu streslidir. Stresi öyle kavgacı dövüşçü gibi değil de kaygılı ve endişeli olarak algılamanız gerekiyor. Siz o insanları gergin görmezsiniz ama kendi içlerinde kaygılıdırlar. İşte bu durum kabızlığa neden oluyor. Doğaya çıkmak, ev hayvanları, hobiler, meditasyon, nefes, namaz gibi işinize hangisi geliyorsa onu yaparak stresle baş edip bağırsağı rahatlatabilirsiniz.”

Akşam açlığı

“Diğer bir seçenek akşam açlığı. Bütün sistemler vardiyalı çalışıyorlar. Vardiyada gece sindirme yok. Midede sindirme yok, pankreasta sindirime yardım etmek yok. Bu evrimsel bir şey. Geceleri bu sistemimiz çalışmıyordu. O yüzden her geç yemek yediğimizde tavşan yutmuş yılan gibi midemizde o yiyeceklerle kalkıyoruz sabahları. Akşam yemeğini erkene alıp geceyi aç geçirdiğimizde bütün sistem kendini onarıp toparlayacak vakti bulduğu için ertesi sabah çok daha düz bir karınla rahatça tuvalete çıkarak kalkıyoruz. Yani gece geç yemeyeceğiz. Stresle baş etmenin bir yolunu bulacağız. İyi bir uyku uyuyacağız. Su ve lif ile volümü artıracağız.”

Peki, kabızlık için evde yapabileceğimiz kürler nelerdir?

Bağırsaklarınızı 2 Bileşenli Karışımla Hızlı Boşaltın

Bağırsağın tamamlanmamış boşaltılması sizi rahatsız edebilir, mide ağrısı ve şişkinlik hissi gibi çeşitli mide problemlerine neden olabilir. Bununla birlikte, bağırsak hareketlerinizdeki ve sindiriminizdeki yavaşlamanın sebebinin yeme alışkanlıklarınız olduğunu unutmamalısınız.

Bağırsağınızı tam olarak boşaltılmadığında, normal beslenmenize rağmen emilim gerçekleşmediği için ihtiyacınız olan temel besin maddelerinde vücudunuzda eksik olacaktır.

Neden Böyle Oluyor?

Bağırsaklar genellikle atık maddeyi ve toksik maddeleri biriktirir ve vücuttan atar. Bağırsaklar normal şekilde böyle çalışır. Bununla birlikte, sindirim bozulursa atık bağırsaklarda kalır ve birçok sağlık sorununa yol açar. Nitekim, sindirim sistemindeki kasların yanlış işleyişi bağırsağın boşaltılamamasının bir nedeni olabilir. Bu da kabızlığa neden olur.

Ancak endişelenmenize gerek yok, çünkü doğal kürlerle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Aslında, yılda iki kez tam bir bağırsak temizliği yapılması önerilir. Vücudunuzdaki atıkların ve toksinlerin oluşmasını önlemek ve farklı sağlık sorunlarını durdurmak için bunu yapmanız gerekir.

Bağırsakları Boşaltma

Bağırsaklarınızı evde yapabileceğiniz basit bir karışımla boşaltabilirsiniz.

Malzemeler:

150 gram hurma

150 gram kuru erik

1 litre su

Hazırlanışı:

Öncelikle suyu bir tencereye koyup kaynatmanız gerekir. Ardından, diğer malzemeleri ekleyebilir ve yaklaşık 15 dakika kadar kaynatabilirsiniz. 15 dakika sonra soğuması için bir kenara koyun.

Bu Karışımı Nasıl Tüketeceksiniz?

Her sabah 1 çorba kaşığı bu karışımdan için. Bu, sindiriminizi hızlandırmanıza, zehirli atıkların vücudunuzdan atılmasına, genel sağlığınızı geliştirmenize ve kabızlığı tedavi etmenize yardımcı olacaktır.

Kabızlık giderici

Kabızlığa iyi gelen yiyecekler arasında kabuklu elma, ıspanak, lahana, incir, pırasa, zeytinyağı, üzüm, brokoli, keten tohumu ve yulaf ezmesi bulunur

Ayrıca: Aşurenin içerisinde üzüm, kayısı gibi kuru meyvelerde yer aldığı için kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

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