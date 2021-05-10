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Yaşam Kabine toplantısı yarın mı? Kabine toplantısı ne zaman?
Yaşam

Kabine toplantısı yarın mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı hangi gün? Tam kapanma sürecinin sona ermesine kısa bir zaman kala vatandaşlar yeni normalleşme adımlarının açıklanacağı kabine toplantısının tarihini araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı kararları | Tam kapanma uzatılır mı? Okullar açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 19:05:00 -
Kabine toplantısı yarın mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Koronavirüs salgınında artan vakaların düşüşe geçmesi için 29 Nisan’da tam kapanma uygulanmaya başladı. Son günlerde rakamlar 15 bin seviyelerine düştü. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşmenin başlayacağını belirtmişti. Bu sebeple vatandaşlar 17 Mayıs’ta hangi normalleşme adımlarının atılacağını, okulların durumunu, kafe ve restoranların açılıp açılmayacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı yarın mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir açıklamada normalleşme takviminin kabine toplantısının ardından açıklanacağını ifade etti. Bu sebeple milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Ancak kabine toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin bir tarih henüz paylaşılmadı. 11 Mayıs’ta toplantının yapılabileceği kulislerde konuşuluyor. Kabine toplantısının tarihiyle ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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