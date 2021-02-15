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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar ne zaman kaldırılacak?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar ne zaman kaldırılacak?

Kabine ne zaman toplanacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama kararı uygulanıyor. Vatandaşlar yasakların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, korona yasakları ne zaman sona erer. Korona yasakları 1 Mart’ta biter mi? Kabine ne zaman toplanacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 17:48:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar ne zaman kaldırılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra pek çok işletme kapalı durumda. Vatandaşlar normalleşme adımlarının ne zaman atılacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar ne zaman kaldırılacak?

Kısıtlamalarla ilgili kararlar kabine toplantılarında alınıyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kabine toplantısının 17 Şubat Çarşamba günü yapılması bekleniyor. Ancak tarihle ilgili net bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer alacak.

Kısıtlamaların durumu ise vakalarla ilgili olarak verilecek. Son olarak konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

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