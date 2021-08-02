Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan yasaklar 1 Temmuz’da kaldırıldı. Son haftalarda vakalar 5 bin seviyelerinden 20 binlere ulaştı. Hal böyle olunca pek çok kişi yasakların yeniden dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Aşı olmayanlara hangi yasaklar uygulanacak?

Kabine toplantısının yapılacağı tarih merak ediliyor. Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. 2 Ağustos Pazartesi günü kabine toplantısı yapılması bekleniyordu ancak tarih ertelendi. Kulislerde toplantının orman yangınları sebebiyle ertelendiği konuşuluyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Aşı olmayanlar kendilerine yönelik bir kararın çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Konu hakkında şimdiye kadar net bir açıklama olmasa da bazı kısıtlamaların hayata geçirilebileceği konuşuluyor.