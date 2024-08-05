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Gündem Kabine toplantısı başladı
Gündem

Kabine toplantısı başladı

Yeniakit Publisher
2024-08-05 15:57:00 -
Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

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