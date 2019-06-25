Kabine değişikliği olacak mı? Kabine revizyonu ne zaman?

Partisinin grup toplantısını ardandan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, basın mensuplarının kabine revizyonuna ilişkin "kabine değişikliği beklentisi var" sözlerine yanıt verdi. Kabine değişikliği olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı yenileme seçiminin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre İBB Başkanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum.

Kabine değişikliği olacak mı?

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonu sorusuna ''Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları gündemde tutmak şık değil. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz'' yanıtını verdi.