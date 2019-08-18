Kabil'de düğün salonunda intihar saldırısı Kabil'de düğünde düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi öldü, 182 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gece bir düğünde düzenlenen intihar saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı bildirildi. Hükümet Sözcüsü Feruz Beşari, Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de düzenlenen intihar saldırısında 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 182 kişinin yaralandığını açıkladı.

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