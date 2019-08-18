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Kabil'de düğün salonunda intihar saldırısı

Kabil'de düğünde düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi öldü, 182 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:30
Kabil'de düğün salonunda intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gece bir düğünde düzenlenen intihar saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Feruz Beşari, Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de düzenlenen intihar saldırısında 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 182 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:30
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