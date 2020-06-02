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Aktüel

Kabil'de camide bombalı saldırı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:56:24 -
Kabil'de camide bombalı saldırı: 1 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han Camisi'ne yerleştirilen bombanın, akşam namazı sırasında patlatıldığını söyledi. Aryen, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, cami imamı dahil 3 kişinin de yaralandığını belirterek cami avlusunda patlamaya hazır başka bir bombanın da etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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