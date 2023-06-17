Bu yöntemler ile kırışıklıklardan kurtulun: Hemen iyileştiriyor: İşte duru güzellik, püf noktaları

Ne kadar güneşe ve rüzgara maruz kaldığınız da önemli. Cildiniz hassas ise mutlaka güneş kremi kullanmayı ve rüzgarlı havalarda dışarıda fazla vakit geçirmemeye özen göstermelisiniz.

Bunun dışında;

Şeker tüketmeyi bırakın.

Beslenmenizi ve uykunuzu düzene sokun. Sağlıklı beslenin.

Alkol tüketmeyin.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kirli bir hava soluyorsanız veya yaşadığınız mahalle şehrin kirli tarafında bulunuyorsa değiştirin.

Sigarayı bırakın.

Bunları hallettikten sonra, bahsetmek üzere olduğumuz yöntemleri uygulayın.

Bol su için.

Düzenli olarak hamama veya saunaya gidin ve kese yaptırın.

Yumurta beyazı ile yüz maskesi yapın. Yumurta beyazı, zerdeçal ve portakal suyunu karıştırarak yüzünüze uygulayın.

Şeker kullanmayın.

Hindistan cevizi yağı ile cildinizi ovun.

Haftada 2 3 kere çikolata yiyin.

Avokado maskesi yapın. Bir avokadoyu ezin, yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra yıkayın.

Bal ve yoğurdu karıştırarak maske yapın 10 dakika bekleyin ve durulayın.

Salatalık maskesi yapın.

Yüzünüzün üzerinde uyumamaya çalışın. Sırtüstü en güzel pozisyondur.

Aloe vera kullanarak cildinizi nemlendirin.

Bu yöntemler ile kısaca kırışıklıklardan kurtulacaksınız. Siz nasıl yöntemler kullanıyorsunuz? Bize söylemekten çekinmeyin!