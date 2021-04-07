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Gündem Kabaktepe'den İBB Başkanı İmamoğlu'nun iddiasına cevap
Gündem

Kabaktepe'den İBB Başkanı İmamoğlu'nun iddiasına cevap

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "bizim çalışmamızı engelliyorlar" iddialarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 00:02:00 - 2021-04-07 00:04:47

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğündeki programda gazeteci Nagehan Alçı ve Hasan Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

'Konuşulanlar aramızda kalacak'

Burada, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile görüşmesine değinen Kabaktepe, "Gayet olağan ve normal bir şey. Ekrem Bey, başkanlığa seçildiğim kongreden sonra aradı. Teşekkür ettik, daha sonra yüz yüze görüştük. Yarım saat sürdü. Konuşulanlar aramızda kalacak. Normal bir hadiseydi." dedi.

Görüşmelerinin gayet güzel geçtiğini ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı, "Biz fiille uğraşırız faille değil. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Yaratılan insan yanlış yapabilir, biz eksiklerle ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

''Sayın İmamoğlu ile görüştünüz. Sayın İmamoğlu İstanbul'da engellendiklerini, toplantılara davet edilmediğini söylüyor. Sayın İmamoğlu bunlardan pekçok şikayet etti. Sayın Cumhurbaşkanından randevu istediğini söyledi.'' sorusuna Kabaktepe şu şekilde cevap verdi;

Tamamen algı operasyonu

Şu engellenme hikayesi, naylon karakter algı dediğimiz bu. Bizim söylememiz yanlış olanadır, o insana değildir. Yaratılan varlık yanlış yapabilir, eksik yapabilir. Biz o fiillerle ilgili naylon karakter diyoruz. İBB algı belediyeciliği, naylon karakter diyorum. Engellenmek ne demek? İBB'yi belediye başkanı yönetiyor. Meclis üzerinden bu algı oluşturulmaya çalıştırıyor. Meclislerin yetkisi engelleyecek derecede değil. Son 3 yıl içerisinde İBB Meclisi'ne 6 bin 500 dosya getirmişiz. Bu dosyanın yüzde 29'unu CHP reddetmiş. 1800'ün üzerinde bir sayı. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildikten sonra AK Parti yüzde 3'ünü reddetmiş. Neyi engelliyoruz biz? Onu anlayamıyorum. Borçlanma istiyorlar, borçlanmanın belediyenin 1,5 katını geçince durduğunu bilmiyorlar. Bizim borçlanma talebimize CHP sadece 1 tanesine evet demiş. Bugüne kadar Ekrem İmamoğlu 14 borçlanma dosyası getirmiş, tamamına evet demişiz. Algı belediyeciliği, naylon karakter dediğim bu. İsrafı engelleyeceğiz demişiz 359 olan şirket yönetimini 401'e çıkarmışsınız. Yüzde 30'luk bir artış var. 16 milyon insanı seviyorum diye pankart açıyorsunuz ama onun altına parantez içinde işten attığımız 10 bin kişiyi sevmiyorum demelisiniz. Bana bir arkadaşım sosyal medyada sayın Cumhurbaşkanımızın bir paylaşımını beğendiği için işten atıldığını söylüyor. Bunun için naylon karakter diyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe gerçekleşmesinde merkezi hükümetten 15 milyarlık aktarım var. 17,5 milyar gelmiş. Kendisi yüzde 70 az bütçe üretmiş. AK Partili bir belediyeden 1 kuruş para CHP'den gitmiyor. Şimdi biz neyi engelliyoruz? Büyükşehiri büyükşehir başkanı yönetiyor. En çok algı yapılan şey bu. Siz 20 bin konut yapacağım dediniz. Meclis toplantılarına Ekrem Bey katılmıyor. 20 bin tane konut yapıp, İstanbul'un deprem sorununu çözeceğinizi söylüyorsunuz, aradan 2 yıl geçmiş, 2 tane yapsaydınız bari. Hesap ortada. Biz sadece Meclis'e gelen dosyaların yüzde 3'ü ile ilgili karşı görüş bildirmişiz. 35 bin çocuğumuza yardım dağıtan belediyelerimiz var. İBB Başkanı'nın tweeti 'Efendim üç çocuk yapın demekle olmaz' diyor. Sizin yeni yaptığınızı AK Parti 10 yıldır yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ile aday iken görüştü. Benim Ekrem Bey'le konuşmamdan bir cümle söylemem onunla olan hukukuma saygısızlık olur.

Borçlanma yetsininde de algı yapıyorlar

CHP'nin 25 yıllık yönetimlerinde getirilen borçlanma taleplerinin sadece bir tanesine "evet" dediğini vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkanı, "Ekrem İmamoğlu, 14 tane getirmiş tamamına "evet" demişiz. Algı belediyeciliği dediğim bu." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe ayrıca, borçlanma taleplerinin belediye bütçesinin bir buçuk katından fazla olması durumunda yasal olarak durduğunu vurguladı.

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