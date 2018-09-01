Kabak idrar söktürür ve idrar tutukluğunu giderir. Böbrek ve mesane iltihaplarını temizler. Prostattan doğan şikayetleri giderir. Mide ve bağırsaklara yumuşaklık verir, kabızlığı giderir. Basuru olanlar için faydalıdır. Yüksek tansiyonu düşürür. Göğsü yumuşatır, öksürüğü keser. Helvacıkabağının çekirdekleri bağırsak kurtlarının düşmesine yardımcı olur. Lapası dıştan tatbik edilecek olursa boğaz ağrılarını ve hanımlarda görülen akıntıyı keser.

Kabak çiçeği, güneşte kendisi gibi açılıp saçılanlara benzemez; güzelliğini gizler. Kabak çiçeği dolması yapmak için ezanla kalkmalısınız. Çünkü ancak o zaman açmış çiçek bulabilirsiniz. 25-30 adet açmış taze kabak çiçeği toplarsınız...

Her kabak çiçeği için 1 tatlı kaşığı pirinç olmak üzere, yarım demet dere otu, yarım demet taze nane, yarım demet maydanoz, 5-6 sap taze soğan, 1 orta boy kuru soğan, 3 adet büyük domates, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı (silme) kaşığı toz şeker, kafi miktarda karabiber, kırmızıbiber ve tuz ile güzelce harcını hazırlar.

Sonrası gayet kolay:

Önce çiçeklerin içindeki polenler temizlenir. Önceden hazırlanan dolmalık harç içine doldurulur. Tencereye sıkışık düzen yerleştirilir. Üzerini az geçecek kadar su ilave edilir. Biraz da zeytinyağı eklenir. Pişmeye bırakılır. Yumuşadıklarında piştiler demektir. İndirir servis edersiniz... Dolmalık harcı istediğiniz lezzette hazırlamak size kalmış...

Kabak çiçeği güneşi görünce kapanır. Kabak çiçeği gibi açılanların aksine o güzel çiçek güneş doğunca derlenir toplanır, güzelliğini adeta kıskanır...

Kabak çiçeğini sabah ezanı öncesinde toplayacaksınız.. Yoksa kabak çiçeğinin dolmasını yapamaz, topladığınız büzülmüş çiçeklerle ancak nefis bir yumurtalı yapabilirsiniz...

(1) Önce iki adet soğanı tavada pembeleştirirsiniz. (2) Kabak çiçeklerini soğanların üzerine dizersiniz. (3) Çiçekler yavaş yavaş sularını salıp öldüler...

(4) Sonra tuzunu biberini ekleyip, (5) yumurtaları kırıp afiyetle yiyorsunuz...