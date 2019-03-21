Kaan Kural: “Espor Asya’da geleneksel sporlarla kafa kafaya geldi”

Dijital dünyanın yeni fenomeni olan ‘e-spor’ ile ilgili merak edilen tüm soruların cevap bulduğu ’Üniversiteliler İçin e-spor’ paneli İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlendi. E-spor yorumcusu Kaan Kural, “E-spor Asya’da geleneksel sporlarla kafa kafaya geldi” dedi.

Bilgisayar, internet ve mobil teknolojinin gelişmesiyle son dönemlerin en popüler kariyer alanlarından biri olan ‘e-spor’, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (İAÜ) düzenlenen ‘Üniversiteliler İçin E-spor’ başlıklı panelde tüm yönleriyle masaya yatırıldı. İAÜ Spor Bilimleri Fakültesi ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) ortaklaşa düzenlediği panele konuşmacı olarak spor yorumcusu Kaan Kural, Dijital Sporlar Kurucu Ortağı İlker Karaş ve Futbolist CEO’su Sinan Dursunoğlu katıldı. Panelde e-spor alanında kariyer imkanları, e-spor ile geliştirilebilecek iş modelleri ve ‘oyuncu’ olma ile ilgili yapılması gerekenler konuşuldu.

“E-spor Asya’da geleneksel sporlarla kafa kafaya geldi”

E-sporu futbol ve basketbolun seviyesine getirmek ve onlara alternatif görmek gerektiğini ifade eden Kaan Kural, “E-spor Asya’da geleneksel sporlarla kafa kafaya geldi. Avrupa’da biraz daha geride bulunuyor. Türkiye ondan biraz ayrışıyor. Türkiye çok daha dijitalleşmiş bir toplum. Bugün baktığımız zaman medyada, belli bir yaşın üzerinde olan insanlarda e-sporun algısı ve bilgisi düşük olsa da 25 yaş altı insanlarda alternatif bir spor ve eğlence konumuna geldi. Gençler artık futbola ayırdığı zamanı e-spora da ayırıyor. Benim basketbol sevgim ile e-spor arasında hiçbir fark yok” ifadelerini kullandı.

“E-spor’da Kore ile kıyaslarsak gerideyiz, Fransa’ya göre daha ilerdeyiz”

Türkiye’nin e-spordaki durumunu da değerlendiren Kural, “Avrupa geneline bakarsak e-sporda daha iyi durumdayız. Türkiye’nin dijitale yatkınlığı daha fazla. Ama Asya’dan gerideyiz. Onlar dijital toplum olmaya daha hızlı adapte oldular. Bu biraz kültürel bağlılıklarla alakalı. Avrupa’nın kültürel derinliği çok fazla. Asya, biraz daha yenilikçi bir toplam. Kore ile kıyaslarsak gerideyiz, Fransa’ya göre daha ilerdeyiz” dedi.

E-spor Konferansı ilk defa İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlendi

“E-spor’un hızla büyüyüp gelişen bir alan olduğunu ve İAÜ, ülke ve federasyon olarak öğrencileri bilinçlendirmenin çok önemli olduğunu ifade eden İAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Taner şunları söyledi:

“Dijital oyunlarla ilgili üniversitelerimizde bölümler kurulmaya başlandı. Bizim de Güzel Sanatlar Fakültemizde, Dijital Oyun Tasarım Bölümümüz kuruldu. E-sporla ilgili öğrencilerimizi aydınlatmak ve bu sporu öğrenmelerini sağlamak için konferans düzenledik. Eğitim yönü güçlü olan oyunların topluma tanıtılması ve kazandırılması çok önemli. Özellikle çocuklar bu eğitimleri almalılar çünkü yanlış oyunlara girdikleri zaman hayatları kararıyor. Bunları yaşıyoruz. Bu konferanslar örnek olmalı ve daha birçok üniversite de bunu yaparak öğrencileri bilinçlendirmelidir.”

Dijitalleşen dünya ile birlikte yeni mesleklerin de ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Taner, “Bence e-spor bu yeni mesleklerden biri. Üniversite ve ülke olarak bu işin içinde ne kadar erken olursak o kadar avantajlı oluruz. Bu konferansı üniversite yönetimi de çok önemsiyor. Üniversiteler arasında ilk defa böyle bir konferansı biz düzenledik. İAÜ olarak öncülük ettiğimiz için de mutluyuz” dedi.