Kaan, Arap iş insanlarını İstanbul’a davet etti! MÜSİAD EXPO’ya yatırımcı yağmuru

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Arap İş İnsanları Tanışma Yemeği”nde Arap iş insanlarını, 21-24 Kasım’da CNR Expo İstanbul’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD EXPO’ya davet etti.

'Bu yıl 17. kez düzenleniyor'

Arap coğrafyasından yaklaşık 250 iş insanının katıldığı etkinlikte konuşan Kaan, Türk iş insanları olarak Arap coğrafyasıyla ticari ilişkileri her zaman iyi bir seyirde sürdürdüklerini belirtti.

Kaan, 79 ülke ve 209 irtibat noktasına ulaştırdıkları MÜSİAD teşkilat ağından aldıkları güçle ticaret diplomasisi yürüttüklerini aktararak, “Uluslararası organizasyonlar düzenleyerek bu paylaşımları artırmak için çabalıyoruz. Bu çabamızın en kapsamlı, en etkili yansımalarından biri olan MÜSİAD EXPO’yu bu yıl 17. kez düzenliyoruz” dedi.

"İslam dünyasındaki iş insanları adına çok önemli"

Kaan, Arap iş insanlarını 21-24 Kasım’da CNR Expo İstanbul’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD EXPO’ya davet ederken, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar da MÜSİAD EXPO’nun İslam dünyasındaki iş insanlarını bir araya getirme noktasında çok önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

Müslüman iş insanları olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları gerektiğini kaydeden Yarar, karşılıklı muhabbet ve ticaret ile İslam dünyasındaki mazlum halklara yardımcı olabileceklerini vurguladı.