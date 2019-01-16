K vitamini nedir? K vitamini hangi besinlerde bulunur?

K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlar ve kemikleri güçlendirir. K vitamini insan vücuduna dolaylı yollardan birçok faydası da bulunur. K vitamini eksikliğinde ne olur, K vitamini vücuda hangi katkıları sağlar...İşte detayları...

K vitamini neye yarar?

K vitamininin temel görevi, protrombin üretimine yardımcı olmaktır. Protombin, kemik metabolizmasında ve kan pıhtılaşma sürecinde görev alan oldukça önemli bir proteindir. Ayrıca kalsiyum birikimini düzenler, kemik kalsifikasyonunu destekler, kan damarlarında ve böbreklerde kalsiyum birikimini önler. Yani vücudumuzdaki kalsiyum miktarını dengeler.

Bir diğer görevi ise kalp sağlığını korumada aktif bir rol oynayan proteinleri harekete geçirmektir. Bilimsel çalışmalara göre, K2 vitamin takviyeleri kemik ve kalp sağlığını önemli ölçüde desteklemektedir. Ancak K1 vitamininin kalp sağlığına katkısı yoktur.

K vitamini için tüketmeniz gereken gıdalar

Unutulmaması gereken ilk şey K vitamininin yağda çözünür bir vitamin olmasıdır. Uzmanlara göre erkeklerin günde en az 120 mcg K vitamini, kadınların ise en az 90 mcg'ye ihtiyacı vardır.

Yeşil yapraklı yiyecekler

Yeşil yapraklı sebzeler antioksidan, demir, lif ve K vitamini açısından zengin bir kaynaktır. Ispanak, pazı, marul tüketebilirsiniz.

Ispanak gibi yapraklı yeşillerde yaklaşık 250 ila 450 mcg K vitamini bulunur.

Turpgiller

Brüksel lahanası, brokoli, lahana ve karnabahar gibi turpgil sebzeler antioksidan, lif, mineral açısından sağlığınızı desteklemek için gerekli olan K vitamini başta olmak üzere birçok vitamine sahiptir.

• Yarım bardak pişmiş brokoli veya Brüksel lahanası yaklaşık 220 mcg K vitamin içerir.

• Bir fincan yaban mersini veya böğürtlen 29 mcg'dir.

• Lahananın 1 porsiyonunda yaklaşık 80 mcg vardır.

Sağlıklı yağlar

Kanola ve soya yağı, 1 çorba kaşığı için 20-27 mikrogram K vitamini içerirken, diğer bitkisel yağlar sadece 2 ila 4 mcg'dir. Mayonez ve margarin de K vitamini içerir.

Yeşil Otlar

Yaşlanmayı kontrol altında tutmaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahip yeşil otlar da bol miktarda K vitamini içerir.

• 100 gram maydanoz 164 mcg

• 100 gram kişniş 310 mcg

• 100 gram fesleğen 410mcg içerir.

Soya fasulyesi

Buharla kaynatılmış soya fasulyeleri K vitamini açısından oldukça yararlı bir besin kaynağıdır.

Bir parça soya fasulyesi 1000 mcg K vitamini içerir.

K vitamini içeren diğer yiyecekler



• Lahana

• Brüksel Lahanası

• Kara lahana

• Ispanak

• Brokoli

• Maydanoz

• Marul

• Havuç

• Soya fasulyesi

• Kereviz

• Taze Soğan

• Kuşkonmaz

• Kurutulmuş domates

• Paprika

• Salatalık turşusu

• Fesleğen

• Kekik

• Adaçayı

• Pul biber

• Kuru karanfil

• Köri

• Kaju

• İncir

• Armut

• Yabanmersini

• Ahududu

• Dut

• Böğürtlen