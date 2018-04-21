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Juventus'tan "Buffon" açıklaması

İtalyan ekibi Juventus, 40 yaşındaki efsane kalecisi Gianluigi Buffon'un transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:04
Juventus'tan "Buffon" açıklaması

Juventus'un emektar file bekçisi Gianluigi Buffon'u Arjantin devi Boca Juniors'ın istediği iddia edilmişti. 40 yaşındaki başarılı eldivenin emekliliğin kıyısında olduğu bir dönemde ortaya atılan bu iddia bizzat kulüp tarafından da doğrulandı.

KRİTİK TARİH 17 MAYIS

Takımın teknik patronu Guillermo Barros Schelotto, Buffon'la kontakt hâlinde olduklarını şu sözlerle ifade etti: "Başkan Daniel Angelici, Buffon'a teklif yapıldığını söyledi. Ancak bu konuyu 17 Mayıs'tan sonra oturup değerlendireceğiz."

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:04
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