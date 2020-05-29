Juventus'ta Pjanic'in tercihi belli oldu

İtalyan devi Juventus'un yıldızlarından Miralem Pjanic'in bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Önemli ekiplerin transfer gündemindeki Pjanic'in ise tercihinin Barcelona olduğu belirtilmekte.

Juventus, Sarri'nin isteği doğrultusunda Chelsea'den Jorginho'yu almak için Pjanic'i kullanmak istese de Bosna-Hersekli oyuncu buna pek sıcak bakmıyor.

The Guardian'a göre gideceği takım noktasında tercihi Barcelona olan Pjanic'in Katalan ekibinden Arthur ile takas edilmesi gündemdeydi.