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Juventus, Türk yıldızın peşine düştü

İtalyan devlerinden Juventus, milli futbolcu Merih Demiral takibini sürdürüyor.

12 Mart 2019 Salı 15:31
Juventus, Türk yıldızın peşine düştü

Juventus, ara transfer döneminde Sassuolo'ya transfer olan milli futbolcu Merih Demiral için yakın takibini sürdürüyor. Bu sezon Portekiz ekibi Sporting'den kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor kadrosuna katılan Merih Demiral, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı.

Bonservisi Sassuolo'da

Devre arasında 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu kullanılarak bonservisi Aytemiz Alanyaspor’a geçmişti. Bonservisi alındıktan sonra Sassuolo’ya 7 milyon Euro satın alma bedeliyle kiralanan Merih Demiral için Juventus’un ilgisi devam ediyor.

Maçlara ilk 11'de başladı

Calciomercato'nun haberine göre Sassuolo'ya transferinden önce de Merih'i takip eden Juventus'un, 21 yaşındaki stoper için sezon sonunda girişimde bulunarak bonservisini Sassuolo'dan alabileceği ifade edildi. Merih Demiral son 3 haftada takımının Serie A'daki tüm maçlarına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:31
  1. Juventus
  2. Sassuolo
  3. Merih Demiral
  4. Sporting
  5. Aytemiz Alanyaspor
  6. Calciomercato
  7. Serie A

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