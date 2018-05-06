Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Juventus ikinci yarı açıldı! 3-1

İtalya Serie A'da 36. haftada Juventus, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Bologna'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:33
Juventus ikinci yarı açıldı! 3-1

Lider Juventus, sahasında Bologna ile karşılaştı. Ev sahibi Juventus 30. dakikada penaltıdan Bolognalı Simone Verdi'nin attığı golle 1-0 yenik duruma düşse de 52. dakikada Sebastian De Maio'nun kendi kalesine, 63. dakikada Sami Khedira ve 69. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 91'e çıkaran Juventus, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk için avantaj yakaladı ve ikinci sıradaki bir maçı eksik Napoli ile puan farkını 7'ye çıkardı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 09:33
  1. juventus
  2. serie a

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    1. Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi..
    2. Almanya'nın AB’den Sorumlu Bakanı..
    3. Karatay'dan 'Ramazan pidesi' önerisi
    4. Altay’da şampiyonluk sevinci
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki'nin..
    6. "Cumhur İttifakı milli iradenin..
    7. Bahçeli Doğu Perinçek'i yerin dibine..
    8. Rumlar, Türkleri yok etmek istiyor
    9. Muğla'da kaybolan Hollandalı turisti..
    10. Samsun'un Atakum ilçesinde yol verme..
    11. Kocaeli’de lüks cipin bagajından..
    12. Adana'da korkunç olay! Yol kenarında..
    13. S.Arabistan ve Mısır'dan 80 anlaşma..
    14. Juventus ikinci yarı açıldı! 3-1
    15. Manavgat ilçesinde cami çıkışı..
    16. Türkiye tasarısı, Amerika Temsilciler..
    17. İstanbul'da TIR'ı gören polisi aradı!..
    18. Mirzabeyoğlu hastaneye kaldırıldı
    19. Yemen sınırında 2 Arabistan askeri öldü
    20. 36 F-16 pilotu ankesörden çıktı!
    Kuveyt Türk
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm