Juventus ikinci yarı açıldı! 3-1

Lider Juventus, sahasında Bologna ile karşılaştı. Ev sahibi Juventus 30. dakikada penaltıdan Bolognalı Simone Verdi'nin attığı golle 1-0 yenik duruma düşse de 52. dakikada Sebastian De Maio'nun kendi kalesine, 63. dakikada Sami Khedira ve 69. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 91'e çıkaran Juventus, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk için avantaj yakaladı ve ikinci sıradaki bir maçı eksik Napoli ile puan farkını 7'ye çıkardı.