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Juventus büyük rekora koşuyor

Yoluna namağlup devam eden Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) tarihinin ilk 25 maçta en yüksek puana ulaşan takımı oldu.

26 Şubat 2019 Salı 11:10
Juventus büyük rekora koşuyor

Yoluna namağlup devam eden Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) tarihinin ilk 25 maçta en yüksek puana ulaşan takımı oldu.

Son 7 yılın Serie A şampiyonu Juventus, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun katılımıyla bu sezon da şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu gösterdi.

Bologna deplasmanından 1-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar, 25. haftada 22. maçını kazandı ve namağlup unvanını korudu. Puanını 69'a çıkaran Juventus, Serie A tarihinin ilk 25 maçta en yüksek puana ulaşan takımı olarak tarihe geçti.

Önceki rekoru, 21 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 66 puan toplayan Inter (2006-07 sezonu), Juventus (2013-14) ve Napoli (2017-18) paylaşıyordu.

Juventus ayrıca yenilgi yaşamadığı 2011-12 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük ligini namağlup tamamlayan ilk kulüp olma yolunda da ilerliyor.

Teknik direktör Antonio Conte'nin çalıştırdığı dönemde, ligi 23 galibiyet ve 15 beraberlikle noktalayan Torino ekibi, Serie A'daki takım sayısı 20'ye yükseldikten sonra namağlup şampiyonluğa ulaşan ilk kulüp olmuştu.

Juventus'un bu performansı, Avrupa'nın 5 büyük liginde namağlup şampiyonluk kazanan kulüpleri akıllara getirdi.

 

- İspanya'da 1932'den beri başarabilen yok

 

Athletic Bilbao (1929-30 sezonu) ve Real Madrid (1931-32) dışında İspanya liginde sezonu namağlup bitirebilen kulüp bulunmuyor.

Athletic Bilbao, 10 takımın mücadele ettiği 1929-30 sezonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, Real Madrid ise 1931-32 sezonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Geçen sezon 37. haftaya kadar yoluna yenilgisiz devam eden Barcelona, konuk olduğu Levante'ye 5-4 yenilerek bunu başaran 3. İspanyol kulübü olma fırsatını tepti.

 

- Arsenal'in unutulmaz 2003-04 sezonu

 

Arsene Wenger'in 1996'dan 2018'e kadar teknik direktörlüğünü yaptığı Arsenal'in taraftarları, 2003-04 sezonunda elde ettikleri namağlup şampiyonlukla hala övünüyor.

Londra ekibi, Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp'ı barındıran kadrosuyla rakiplerine büyük üstünlük kurduğu o sezondan beri İngiltere Premier Lig'de şampiyon olamıyor.

 

- Milan'ın rekor serisi

 

Fabio Capello yönetimindeki Milan'ın, 1991-92 sezonunda başlayıp 1993 yılının mart ayına kadar süren ligdeki 58 maçlık yenilmezlik serisi, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en uzun seriler arasında başı çekiyor.

Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten'in bulunduğu efsane kadrosuyla Serie A 1991-92 sezonunda namağlup şampiyonluğa ulaşan Milan'ın performansı, unutulmazlar arasında yer alıyor.

 

- Dresdner'in kusursuz performansı

 

Almanya ligi 1942-43 sezonundaki tüm maçlarını kazanan Dresdner, Avrupa'nın 5 büyük liginde, 20'nin üstünde karşılaşmanın oynandığı bir sezonu kayıpsız kapatan tek kulüp.

İki şampiyonluğunu da ligin Nazi rejimi altında oynandığı 1933-1945 döneminde elde eden Dresdner, 1943'te Saksonya Ligi'nde 18'de 18 yapmış, sonraki aşama olan eleme usulü 5 maçı da kazanmıştı.

 

- Avrupa futbolunda 23 örneği var

 

Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezonu namağlup tamamlama başarısı, 17 kulüp tarafından 23 kez gösterildi. İtalya'da 6, Almanya'da 5, İngiltere, İspanya ve Fransa'da 2'şer kulüp, sezonu yenilgisiz bitirdi.

 

SezonKulüpLigOGBLigi bitirdiği sıra
1888-89Preston North Endİngiltere221841
1896Club FrançaisFransa8801
1897Standard AthleticFransa8621
1902Genoaİtalya4401
1905Juventusİtalya5321
1907Milanİtalya6421
Torino6332
1908Pro Vercelliİtalya4221
1910-11Viktoria 89 BerlinAlmanya181531
1912-13Pro Vercelliİtalya211831
1919-20NürnbergAlmanya10911
1920-21NürnbergAlmanya11921
1922-23Genoaİtalya282261
1927-28HamburgAlmanya111101
1929-30Athletic Bilbaoİspanya181261
1931-32Real Madridİspanya181081
1935-36NürnbergAlmanya261971
1936-37Schalke 04Almanya262421
1942-43DresdnerAlmanya232301
1978-79Perugiaİtalya3011192
1991-92Milanİtalya3422121
2003-04Arsenalİngiltere3826121
2011-12Juventusİtalya3823151

 

NOT: Club Français ve Standard Athletic'in şampiyonlukları, Fransa futbolunda profesyonel dönemin başladığı 1932-33 sezonu öncesinde, Fransız Spor Dernekleri Birliği (USFSA) tarafından düzenlenen şampiyonada kazanılmıştır.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:10
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