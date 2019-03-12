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Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Devler Ligi'nde Son 16 Turunun rövanş mücadeleleri bu akşam oynanacak Juventus Atletico Madrid maçı ile devam ediyor. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Juventus, ikinci maçta Torino'da tur şansı arayacak. Peki, Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

12 Mart 2019 Salı 16:12
Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Devler Ligi'nde Son 16 Turunun rövanş mücadeleleri bu akşam oynanacak Juventus Atletico Madrid maçı ile devam ediyor. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Juventus, ikinci maçta Torino'da tur şansı arayacak. Peki, Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Juventus, Torino'daki Allianz Stadyumunda Atletico Madrid'i ağırlayacak. 12 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 ve Bein Sports Max HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maç programı

12 Mart Salı

Manchester City - Schalke

Saat: 23.00

Juventus - Atletico Madrid

Saat: 23.00

13 Mart Çarşamba

Bayern Münih - Liverpool

Saat: 23.00

Barcelona - Lyon

Saat: 23.00

Hangi maç hangi kanalda?

Manchester City - Schalke

Yayın: beIN Sports 2

Juventus - Atletico Madrid

Yayın: beIN Sports 1

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:12
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