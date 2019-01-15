0553 313 94 23

Juraj Kucka'nın Parma Kulübüne transferi

- İtalyan kulübü, Slovak oyuncunun transferi nedeniyle Trabzonspor'a 4 milyon 760 bin avro sözleşme fesih bedeli ve 238 bin avro FIFA dayanışma katkısı ödeyecek

15 Ocak 2019 Salı 20:40
Juraj Kucka'nın Parma Kulübüne transferi


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Slovak oyuncu Juraj Kucka'yı kadrosuna katan İtalya'nın Parma Kulübünün 4 milyon 760 bin avro sözleşme fesih bedeli ve 238 bin avro FIFA dayanışma katkısı ödeyeceğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Juraj Kucka'nın, Parma Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmaya göre Parma Kulübünün, bordo-mavililere sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon 760 bin avro ve ayrıca 238 bin avro tutarındaki FIFA dayanışma katkısını ödeyeceği aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Bununla birlikte, Juraj Kucka ile şirketimiz arasında yapılan fesih sözleşmesi uyarınca, oyuncunun sözleşme sonuna kadar tahakkuk edecek olan toplam 4 milyon 875 bin avro tutarındaki alacağına karşılık, 3 milyon 375 bin avro ödenmesine, oyuncu ile kulübümüz arasındaki imaj hakkı sözleşmesinin bedelsiz olarak sonlandırılmasına, mevcut tahakkuk etmiş olan alacaklarının 1 Kasım 2019 tarihinden başlayarak üç taksitte ödenmesine ve yapılan bu transfer dolayısıyla Karol Csonto'ya 200 bin avro hizmet bedeli ödenmesine karar verilmiştir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 20:40
  1. Futbol
  2. Juraj Kucka
  3. Parma
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG
  6. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    1. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    2. Juraj Kucka'nın Parma Kulübüne transferi
    3. Avrupa borsaları, günü, İtalya hariç..
    4. Bir banka şubesini soyan kişi..
    5. TBMM Genel Kurulu
    6. Davos Zirvesi başlıyor
    7. Meclis'e gelen EYT kanun teklifi..
    8. Prizde unutulan ütü nedeniyle yangın..
    9. Kane, mart ayına kadar forma giyemeyecek
    10. Gazişehir Gaziantep'te ayrılık
    11. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu
    12. Futbol: 20. Mercedes-Benz Ege Kupası
    13. Dünyadan bir Nazım geçti... Ünlü şair..
    14. Kocaeli Üniversitesi'nde eğitime kar..
    15. Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi..
    16. Türkiye'den Gambiya ordusuna destek
    17. Çankırı'da eğitime kar engeli
    18. Mahkemeden Atalay Demirci kararı
    19. Filistin G77+Çin Grubu başkanlığını..
    20. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü