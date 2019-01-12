Junioshow'a 60 ülkeden yabancı iş insanları katıldı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen Bursa Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na (Junioshow) 60 ülkeden bine yakın yabancı iş insanı katıldı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda, Bursa'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen üreticiler, yeni kreasyonlarını sergileme fırsatı yakaladı.

Fuarda stant kuran 200'e yakın üretici firma ile fuara katılan 60 ülkeden binin üzerinde iş adamı işbirliği masasında buluştu.

- "Bursa, kalitesinden ödün vermiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen iş adamı Senegalli Magatte Sall, ikinci kez Bursa'ya geldiğini belirterek "Bursa'nın üretimi, dünya kalitesinde. Fuar, çok güzel hazırlanmış. İstediğimiz ürüne rahatça ulaşabiliyoruz. Fuarda birçok firma ile görüştüm. Siparişlerimi de verdim. Hızlı bir şekilde ürünlerimi alıyorum. Bundan sonra Bursa ile çalışmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Pakistan'dan gelen Abdul Wasay da ülkesinde 20 firması olduğunu, 3 ayda bir ürün almak için Türkiye'ye geldiğini aktardı. Son 3 yıldır Bursalı firmalarla çalıştığına işaret eden Wasay, "Bursa'nın kalitesi ve fiyatları, oldukça uygun. İlkbahar ve yaz kreasyonları etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'dan gelen Ahmed Hüseyin Salim Ishteewl de "BTSO’nun daveti üzerine Bursa'ya geldim. Aradığım ürünleri kolayca buluyorum. Daha önce Bursa ile çalışmıştım. Bursa, kalitesinden ödün vermiyor." yorumunu yaptı.

- "Yeni yıla moralli bir başlangıç yaptık"

Junioshow Fuarı'nda ürünlerini sergileyen katılımcılardan Mustafa Budak, fuara 6. kez katıldığını belirterek "Organizasyonun müşteri potansiyeli ve kalitesi, her geçen yıl artıyor. Fuar, BTSO'nun vizyonuyla kabuğunu kırdı. Çok memnunuz. Farklı ülkelerden nitelikli alıcılar davet edilmiş. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İsmail Sönmez de bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe 14 yıldır hizmet verdiklerine dikkati çekerek müşteri portföyünün her geçen fuarda arttığını aktardı.

Sektör temsilcisi Mesut Okyay da fuarın sektör ve Bursa için motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak "Yeni yıla moralli bir başlangıç yaptık. Fuara özellikle nitelikli alıcılar getirildi. Junioshow, trend fuar olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.