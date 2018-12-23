Judoda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu





ANTALYA (AA) - Spor Toto Judo Süper Ligi'ne yükselme maçları Antalya'da tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda, 7 kadın ve 9 erkek takımının katılımıyla gerçekleştirilen yükselme karşılaşmaları sona erdi.

Müsabakalar sonunda, kadınlarda ilk sırayı alan Karşıyaka Belediyespor Kulübü, ikinci Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Kulübü ve üçüncü sırayı paylaşan Etimesgut Belediye Spor Kulübü ile 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü, Spor Toto Judo Süper Ligi'ne yükseldi.

Erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Antalya Prens Gençlik Spor Kulübü'nün ardından ikinci olan Ordu BŞK Spor Kulübü ve üçüncü sırada yer alan Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Kulübü ile Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Spor Toto Judo Süper Ligi'nin yeni ekipleri oldu.



