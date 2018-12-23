THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Judoda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu

23 Aralık 2018 Pazar 15:20
Judoda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu


ANTALYA (AA) - Spor Toto Judo Süper Ligi'ne yükselme maçları Antalya'da tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda, 7 kadın ve 9 erkek takımının katılımıyla gerçekleştirilen yükselme karşılaşmaları sona erdi.

Müsabakalar sonunda, kadınlarda ilk sırayı alan Karşıyaka Belediyespor Kulübü, ikinci Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Kulübü ve üçüncü sırayı paylaşan Etimesgut Belediye Spor Kulübü ile 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü, Spor Toto Judo Süper Ligi'ne yükseldi.

Erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Antalya Prens Gençlik Spor Kulübü'nün ardından ikinci olan Ordu BŞK Spor Kulübü ve üçüncü sırada yer alan Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Kulübü ile Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Spor Toto Judo Süper Ligi'nin yeni ekipleri oldu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:20
  1. Antalya
  2. judo
  3. Türkiye Judo Federasyonu
  4. yükselme maçı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni
    1. Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni
    2. Adana’da aranan hükümlü yakalandı
    3. Gaziantep'te kan döküldü! Bir kişinin..
    4. Ordu'da kayıp kişinin cesedi denizde..
    5. Esed rejimi İdlib'e saldırdı
    6. Haberlere konu olan iş makinası,..
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni..
    9. Metin Akpınar hakkında soruşturma
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni
    12. Suriye'ye gitmek için evden çıktı, su..
    13. Merga Bütan Kayak Merkezi'nde hafta..
    14. Kuşburnu yağının bilinmeyen faydaları
    15. Kuruyan ve çatlayan eller için doğal..
    16. Çocuklardaki sosyal fobiye dikkat!
    17. Cezayir'de 2018 tasfiyelerle geçti
    18. Sarı Yelekliler protestosu Lübnan'a..
    19. İlber Ortaylı canlı yayında açıkladı!..
    20. Tsundoku sendromu nedir?
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak