Jovic attığı 5 golle Bundesliga'yı salladı

Bundesliga'nın 8. haftasında sahasında Fortuna Düsseldorf'u konuk eden Eintracht Frankfurt, mücadeleden 7-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Mücadeleye Düsseldorf ağlarına 5 gol kaydeden Luka Jovic damga vurdu. Bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükselten 20 yaşındaki Sırp forvet, Bundesliga tarihinde bir maçta 5 gol atan en genç isim oldu.