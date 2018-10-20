Jovic attığı 5 golle Bundesliga'yı salladı
Jovic, Fortuna Düsseldorf'u 7-1 yendikleri maçta attığı 5 golle Bundesliga tarihinde geçti.20 Ekim 2018 Cumartesi 10:52
Bundesliga'nın 8. haftasında sahasında Fortuna Düsseldorf'u konuk eden Eintracht Frankfurt, mücadeleden 7-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Mücadeleye Düsseldorf ağlarına 5 gol kaydeden Luka Jovic damga vurdu. Bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükselten 20 yaşındaki Sırp forvet, Bundesliga tarihinde bir maçta 5 gol atan en genç isim oldu.
YORUM YAZ