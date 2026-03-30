Jose Mourinho Galatasaray ile tekrar rakip oldu!

Jose Mourinho Galatasaray ile tekrar rakip oldu!

Galatasaray, sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Bernardo Silva için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu ikna etmek adına kapsamlı bir görüşme planlıyor. Öte yandan Benfica cephesinde de ilginç bir gelişme var. Teknik direktör José Mourinho, vatandaşı Silva’yı yeniden eski kulübüne kazandırmak istiyor.

İki kulvarda yoluna emin adımlarla devam eden son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor.

 

HEDEFTEKİ YILDIZ BERNARDO SILVA

Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın da İngiliz ekibi Manchester City'den yakın arkadaşı olan Portekizli Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak adına yıldız oyuncu ile ilerleyen günlerde bir görüşme gerçekleştirecek. Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldızı ikna etmek için varını yoğunu ortaya koyacak.

 

DAHA ÖNCE DE TEMAS KURULMUŞTU

Hem Şampiyonlar Ligi kozu hem de İlkay Gündoğan'ın takımda bulunması nedeniyle elini güçlendiren sarı-kırmızılılar, daha önce başarılı 10 numara ile temas kurmuştu. Ancak futbolcu nisan ayını işaret ederek görüşmeleri ağırdan almıştı. Portekizli futbolcu gelecek haftadan itibaren menajeri vasıtasıyla kulüplerle görüşmelere başlayacak.

 

JOSE MOURINHO DA VATANDAŞINI İSTİYOR

Öte yandan Galatasaray'a transferde bir de tanıdık bir rakip çıktı. Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, vatandaşı olan Bernardo Silva'yı geçmiş kulübü Benfica'ya transfer etmek istiyor. Galatasaray ile Benfica arasında çetin bir transfer savaşının yaşanabileceği tahmin ediliyor.

 

SEZON PERFORMANSI

Manchester City formasıyla bu sezon toplamda 42 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

