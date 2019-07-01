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John Obi Mikel kimdir nereli ve kaç yaşında? John Obi Mikel Trabzonspor transfer

Süper Ligin 2018-2019 sezonunda 63. puanla sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor orta saha oyuncusu John Obi Mikel’i renklerine kattığını duyurmasından sonra John Obi Mikel’in kim olduğu merak konusu oldu. 2017 yılında kadar 11 sezon boyunca İngiliz devi Chelsea’de yıldızlaşan Nijeryalı orta saha, 2017 kışında Çin’in TJ Teda takımına transfer oldu. Trabzonspor’a transfer olan John Obi Mikel kimdir? John Obi Mikel nerile ve kaç yaşında? John Obi Mikel hangi takımlarda oynadı? sorusu da sorulmaya başladı. İşte John Obi Mikel biyografisi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:34
John Obi Mikel kimdir nereli ve kaç yaşında? John Obi Mikel Trabzonspor transfer

Trabzonspor orta saha oyuncusu John Obi Mikel’i renklerine kattığını duyurmasından sonra John Obi Mikel’in kim olduğu merak konusu oldu. 2017 yılında kadar 11 sezon boyunca İngiliz devi Chelsea’de yıldızlaşan Nijeryalı orta saha, 2017 kışında Çin’in TJ Teda takımına transfer oldu.Trabzonspor’a transfer olan John Obi Mikel kimdir? John Obi Mikel nerile ve kaç yaşında? John Obi Mikel hangi takımlarda oynadı? sorusu da sorulmaya başladı. İşte John Obi Mikel biyografisi.

Trabzonspor kulübü gece saatlerinden dünyaca ünlü futbolcu Obi Mikel açıklamasının yankıları sürüyor. Bordo mavili ekibin sosyal medya ve resmi internet sitesinden  Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran'a, İskenderiye Başkonsolosumuz Ali Emre Özen'e, Muavin Konsolosumuz Kemal Feyiz'e teşekkür mesajı yayınladı.

John Mikel Obi kimdir?

John Mikel Obi, 22 Nisan 1987 yılında Nijerya’nın Jos kentinde dünyaya geldi. 32 yaşında ve 1,88 metre boyunda olan yıldız futbolcu, asıl mevkisi ön libero olmasına rağmen; merkez orta saha ve on numara mevkilerinde de son derece etkili olabiliyor. Nijerya’da Plateau United takımında keşfedilen John Obi Mikel, 2004 yılında Norveç’in Lyn kulübünün kadrosunda katıldı. Başarılı oyunuyla İngiliz kulüplerinin radarına giren Mikel, 2006 yılında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea’nin yolunu tuttu. 2017 yılında kadar 11 sezon boyunca İngiliz devi Chelsea’de yıldızlaşan Nijeryalı orta saha, 2017 kışında Çin’in TJ Teda takımına transfer oldu. Çin macerası 2 yıl süren Obi Mikel, 2019 yılında İngiltere’ye geri dönerek Middlesbrough ile sözleşme imzaladı. Mikel, geçtiğimiz sezon Middlesbrough formasıyla 19 maçta sahaya çıkarken 1 gol attı.

 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:34
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