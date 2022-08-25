John gördü, anladı Milli Gazete anlayamadı!

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Uluslararası Bizans Kongresi’nin 24’üncüsü Venedik’te başladı. Uluslararası Bizans Vakfı Başkanı John Haldon, kongrede yaptığı açılış konuşmasında, Ayasofya’nın camiye geri çevrilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Haldon yaptığı konuşmada Ayasofya’nın aslına rücû ettirilmesini "tehlikeli ve endişe verici" olarak yorumladı.

Köhne Bizans'ı yeniden diriltme çabalarıyla ilgili de dikkat çeken sözler sarf eden Haldon, yürütülen çalışmalarından Bizans medeniyetinin yeniden ortaya çıkarılması açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Bizans ile ilgili yapılan araştırmalarının dijital argümanlarla daha da hız kazandığına vurgu yapan Haldon, “Geçmişin kodlarını dijital dünya aracılığı ile ölümsüzleştiriyoruz” cümlesini sözlerine ekledi.

SP büyük oyunu görmüyor

İslam'ın son kalesi olan Anadolu’yu yeniden Hristiyanlığın merkezi haline getirme amacını “Bizans çalışmaları” özelinde itiraf eden Uluslararası Bizans Vakfı Başkanı John Haldon’un sözleri Türkiye üzerinde oynanan uluslararası oyunlarında iç yüzünü gösterdi. Haldon’un sinsi ideali gözler önüne seren sözleri, Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete’de de haberleştirildi.

SP'nin tercihi: Ayasofya'yı açan AK Parti yerine CHP

Uluslararası arenada Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak, Türk ve İslam ülkeleriyle yeniden birlikte hareket etmesini engellemek amacıyla her türlü çarkı çevirmekten geri durmayan emperyalist güçlerin ekmeğine yağ sürme gayretindeki CHP’nin kanatları altına giren Saadet Partisi ise, Ayasofya'yı yeniden camiye çeviren AK Parti'ye karşı durmak pahasına bu gerçeklere gözlerini kapatmaya devam ediyor.

SP yönetimi, küçük fikir ayrılıklarını büyüterek milletin bekasını tehlikeye atma pahasına emperyalist güçlerin Türkiye üzerindeki siyasi mühendislik çalışmalarının en büyük umudu olan CHP’ye arka çıkarak, Bizans hayalleri kuranların ekmeğine daha ne kadar yağ sürmeyi sürdürecek merak ediliyor.