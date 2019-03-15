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Johan Cruijff Arena’ya enerji depolama sistemi

Johan Cruijff Arena’daki 3 Megawatt’lık enerji depolama sistemi hayata geçirildi.

15 Mart 2019 Cuma 15:01
Johan Cruijff Arena’ya enerji depolama sistemi

Johan Cruijff Arena’daki 3 Megawatt’lık enerji depolama sistemi hayata geçirildi. Bu depolama sistemi stadyum, stadyum ziyaretçileri, stadyum çevresinde oturanlar ve Hollanda enerji şebekesi için daha güvenilir ve verimli enerji kaynağı sağlıyor.



Avrupa’nın ticari binalarda ikinci el ve yeni elektrikli araç akülerini kullanan en büyük enerji depolama sistemi hayata geçirildi. Amsterdam Belediye Meclisi Üyesi Udo Kock resmi açılış merasimini yürüttü. Eaton’dan yapılan açıklamaya göre bu proje Nissan, Eaton, BAM, The Mobility House ve Johan Cruijff ArenA işbirliğinin bir sonucu olup, Amsterdam İklim ve Enerji Fonu (AKEF) ve Interreg tarafından desteklendi. 3 megawatt’lık bu depolama sistemi stadyum, stadyum ziyaretçileri, stadyum çevresinde oturanlar ve Hollanda enerji şebekesi için daha güvenilir ve verimli enerji kaynağı sağlıyor.



Enerji depolama sistemi, Eaton’ın güç çevrim ünitelerini ve 148 Nissan LEAF aküsüne eşdeğer aküleri bir araya getirerek, yalnızca daha sürdürülebilir bir sistem sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda elektrikli araç aküleri için de döngüsel ekonomi oluşturuyor.



Açıklamada görüşleri bulunan Johan Cruijff Arena İnovasyon Direktörü Henk Van Raan; “Bu enerji depolama sistemi sayesinde stadyum kendi sürdürülebilir enerjisini daha akıllı şekilde kullanabilecek ve Amsterdam Energy ArenA BV olarak, akülerin mevcut depolama kapasitesini değiştirebilecek.” dedi.



Eaton EMEA Elektrik Sektörü ve Kurumsal Sektör Başkanı Frank Campbell ise “Arena güç kesintisi esnasında dahi dikkate değer bir güç miktarını garantiliyor. Bunun bir sonucu olarak bu stadyum istikrarlı Hollanda enerji şebekesine katkıda bulunacak. Stadyum dünyadaki en sürdürülebilir stadyumlardan bir tanesi ve bu eşsiz enerji depolama sistemi gibi akıllı inovasyonların tanıtımına öncülük ediyor. Stadyumdaki enerji depolama sistemi Eaton’ın güç yönetimi çözümlerindeki uzmanlığının bir göstergesidir. Enerji depolama sistemini özellikle stadyumun ihtiyaçlarını karşılamak için tasarladık. Bu sistem, güç elektronik aksamlarını, elektrikli araç akü modüllerini ve bu inovatif çözümün stadyumun mevcut altyapısına uyarlanmasını kapsıyor. Ortaya çıkan bu proje ile gurur duyuyorum stadyumun daha enerji verimli olduğunu, gücünü sürdürülebilir, emniyetli ve güvenilir şekilde yönettiğini görmekten son derece memnunum” dedi.



Esnek depolama kapasitesi


Açıklamaya göre bu enerji depolama sistemi stadyum içindeki arz ve talebi dengelemede önemli bir rol oynamakta olup, binlerce eve güç vermeye yetecek 3 megawatt’lık toplam bir kapasiteye sahip. Bu kapasite aynı zamanda, stadyumun tepesindeki 4 bin 200 güneş paneli tarafından üretilen enerjinin depolanıp en iyi şekilde kullanılabileceği anlamına da geliyor. Enerji depolama, dizel jeneratörlerinin kullanımını azaltarak sistemi yedek güç sağlayacak ve konserler esnasında ortaya çıkan pikleri normal seviyeye çekerek şebekeyi rahatlatacak.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:01
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