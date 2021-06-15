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Dünya Joe Biden'dan Flaş Türkiye açıklaması: Kutsal bir yükümlülük
Dünya

Joe Biden'dan Flaş Türkiye açıklaması: Kutsal bir yükümlülük

ABD Başkanı Joe Biden, bir NATO üyesinin saldırıya uğraması halinde diğer üyelerin kolektif olarak savunmaya geçmesini öngören beşinci maddeye atıfta bulunarak "Avrupa, Türkiye ve Kanada'nın savunulmasının ABD tarafından kutsal bir yükümlülük" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 13:46:00 -
Joe Biden'dan Flaş Türkiye açıklaması: Kutsal bir yükümlülük

Avrupa ziyaretinde selefi Donald Trump'ın NATO'dan çekilme tehditlerinin tam aksi yönde bir yaklaşım sergileyen Joe Biden, Çin'in askeri yükselişine ve Rusya'ya karşı birlik içinde bir ittifak mesajı vermeye çalıştı.

Biden, bir NATO üyesinin saldırıya uğraması halinde diğer üyelerin kolektif olarak savunmaya geçmesini öngören beşinci maddeye de atıfta bulundu.

ABD Başkanı, NATO liderlerine yaptığı konuşmada "Beşinci madde kutsal bir yükümlülüktür. Bütün Avrupa'nın, ABD'nin burada olduğunu bilmesini istiyorum" dedi.

"Avrupa, Türkiye ve Kanada'nın savunulmasının ABD tarafından kutsal bir yükümlülük" olarak görüldüğünü söyleyen Biden, "NATO bizim için kritik önemde" ifadelerini kullandı.

Türkiye sorusu

Biden, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldiği sırada, bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusuna, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum" karşılığını verdi.

Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.

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