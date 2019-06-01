Jimmy Durmaz, Galatasaray'a mı geliyor? Menajerinden açıklama geldi Galatasaray ile anlaşma sağladığı iddia edilen Jimmy Durmaz'ın menajeri Martin Dahlin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit.com.tr- Galatasaray ile anlaşma sağladığı söylenen Toulouse forması giyen Jimmy Durmaz'ın menajeri Martin Dahlin flaş açıklamalarda bulundu. İşte Martin Dahlin'in açıklamaları: ''Jimmy Fransa'da çok güzel bir sezon geçirdi. Büyük liglerdeki kulüpler oyuncumuzla ilgileniyor. Ancak Jimmy şimdi düşünme aşamasında ve sonra seçenekleri düşüp karar verecek'' ifadelerini kullandı. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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