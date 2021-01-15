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Gündem JGK personel alımı başvuruları ne zaman açıklanacak?
Gündem

JGK personel alımı başvuruları ne zaman açıklanacak?

JGK personel alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine istihdam edilecek memur adayları için başvurular tamamlandı. Şimdi ise JGK memur alımlarının ne zaman yapılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. JGK personel alımı ne zaman? JGK personel alımı başvuruları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 20:48:00 -
JGK personel alımı başvuruları ne zaman açıklanacak?

Jandarma Genel Komutanlığı, (JGK) kadrolu personel alımını sürdürüyor. Adaylarda en az lise mezunu ve KPSS 60 puan alma şartı aranmaktadır. Yayınlanan ilan ile birlikte başvuru yapacak adaylara, başvurularına ilişkin tüm detaylar duyuruldu.

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuruları 28 Aralık 2020 tarihinde alınmaya başladı. Başvurular, 15 Ocak 2021 tarihi saat 17.00’da tamamlandı. 

JGK hangi kadrolarda alım yapacak?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine alım yapılacak kadrolar şu şekilde; sözleşmeli olarak; 1 fizyoterapist, 1 elektronik dizgi operatörü, 1 veteriner hekim, 1 mütercim-tercüman (Rusça), 2 diyetisyen, 1 mühendis, 1 mütercim-tercüman (Arapça), 1 kütüphane sorumlusu

E-Başvurusu kabul edilen adaylar, seçme sınavlarına katılmaya hak kazanacak. Aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular internet adreslerinden duyurulacak.

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