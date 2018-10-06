Jetle seyahat konforuna yatırım dopingi

Global 6000 ve Challenger 350 model jetleri ile 330 bin yolcuya hizmet veren şirket, Türkiye’ye olan yeni uçuşlarıyla müşteri adedini arttırmayı hedefliyor. Vistajet Avrupa Başkanı Philippe Scalabrini, Türkiye’ye önem verdiklerini dile getirerek, “İlk 6 ayda uçuşlarımız yüzde 82 arttı. Büyümemiz yüzde 30’u buldu. Kuşkusuz bu oranlar ilerisi için umut verici” dedi.

Jet ilgi gördüğünü anlatan Scalabrini, “Uçaklarımız rahat ve konforlu olduğu için yolcu adedini yüzde 15 arttırdı” açıklamasını yaptı.

Müşteri de memnun

Vistajet’in 72 uçak, 400 mürettebat ile dünyayı bir birine bağladığını dile getiren Scalabrini, aboneler için fiyatların uygun olduğunu da vurguladı.

Avrupa’nın büyüyeceğine, 2019’un iyi geçeceğine işaret eden Scalabrini, “Bu ortamda müşteriler 2,5 milyar doları aşan değeri ile başarılı şirketlerden olan Vistajet gibi Premium markalara yönelecek” öngörüsünde bulundu.

Büyümede şirketlerin payı büyük

Müşteri adedinde artış eğiliminin devam edeceğini belirten Scalabrini, “Yeni paylaşım ekonomisi çerçevesinde hizmetler üreterek sektöre önderlik edeceğiz. Müşterilerimizin rahat etmeleri, bizden memnun kalmaları için elimizden geleni yapacağız” sözünü verdi.

Tüm uçuşlarının yüzde 70’inin ticari amaçlı olduğunu kaydeden Scalabrini, “Büyümemizde firmaların, üreticilerin ve tüccarların önemli payı bulunuyor” dedi.