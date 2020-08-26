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Ekonomi Jeopolitik riskler Rus rublesini eritiyor
Ekonomi

Jeopolitik riskler Rus rublesini eritiyor

Analistler, Rusya ile Batı arasında artan gerginlik ve yeni yaptırım riskleri nedeniyle değer kaybının sürebileceği kanaatinde

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:04:14 -
Jeopolitik riskler Rus rublesini eritiyor

MOSKOVA (AA) – Rus rublesi, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenme şüphesiyle yoğun bakıma kaldırılması ve Belarus’ta devam eden protestolar nedeniyle değer kaybediyor.

Rusya’nın Omsk şehrinde zehirlenme şüphesiyle yoğun bakıma alınan Navalnıy, 22 Ağustos’ta özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Navalnıy’ın tedavisinin sürdüğü klinikten yapılan açıklamada, Rus muhalifin zehirlenmiş olduğuna dair bulguların tespit edildiği bildirilmişti.

Navalnıy’ın durumuyla ilgili sürecin yanı sıra, Belarus’ta devam eden protestolar nedeniyle Rus rublesi bugün dolar karşısında nisandan bu yana ilk defa 76 seviyesine çıkarken, avro karşısında da 89,8 seviyesine yükseldi.

Analistler, Rusya ile Batı arasında artan jeopolitik gerginlik ve yeni yaptırım riskleri nedeniyle Rus rublesindeki değer kaybının sürebileceğine işaret ediyor.

Rusya'nın ana ihracat kalemi olan petrolün varil fiyatı 46,35 dolardan işlem görmeye devam ediyor




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