Jean-Claude Juncker ameliyat için geri döndü Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Juncker’in Avusturya’daki tatilini yarıda keserek safra kesesi ameliyatı olmak üzere Lüksemburg’a geldiği açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Avusturya’daki tatilini yarıda keserek safra kesesi ameliyatı olmak üzere Lüksemburg’a geldiği açıklandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, tıbbi nedenlerden dolayı tatilini yarıda keserek Lüksemburg’a geldi. Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada Juncker’ın acil bir ameliyat geçireceği bildirildi.

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