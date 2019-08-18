Jean-Claude Juncker ameliyat için geri döndü
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Juncker’in Avusturya’daki tatilini yarıda keserek safra kesesi ameliyatı olmak üzere Lüksemburg’a geldiği açıklandı.18 Ağustos 2019 Pazar 12:41
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Avusturya’daki tatilini yarıda keserek safra kesesi ameliyatı olmak üzere Lüksemburg’a geldiği açıklandı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, tıbbi nedenlerden dolayı tatilini yarıda keserek Lüksemburg’a geldi. Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada Juncker’ın acil bir ameliyat geçireceği bildirildi.
YORUM YAZ