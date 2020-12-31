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Aktüel Japonya’nın Şizuoka eyaletinde helikopter düştü, pilot öldü
Aktüel

Japonya’nın Şizuoka eyaletinde helikopter düştü, pilot öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-31 06:45:10 -
Japonya’nın Şizuoka eyaletinde helikopter düştü, pilot öldü

TOKYO (AA) - Japonya’nın Şizuoka eyaletinde ormanlık alana düşen helikopterin pilotu yaşamını yitirdi.

Kyodo Ajansının emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Şizuoka’nun Şimada ilçesindeki ormanlık alana helikopter düştü.

Olay yerine intikal eden güvenlik birimleri, helikopterin enkazına ulaştı.

Hastaneye kaldırılan pilot Demura Kotaro (46) hayatını kaybetti. Kaza sonrası başka yaralanan olmadığı ve yangın çıkmadığı kaydedildi.

Japonya Ulaşım Güvenliği Kurumuna göre Mie eyaletindeki Tsu ilçesinden kalkan helikopter, Tokyo yakınlarındaki Yokohama kentine seyrederken kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra düştü.

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