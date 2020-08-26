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Aktüel Japonya'nın Osaka kentindeki toplu mezar bulguları 1800'lerdeki bir salgına işaret ediyor
Aktüel

Japonya'nın Osaka kentindeki toplu mezar bulguları 1800'lerdeki bir salgına işaret ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-26 15:14:52 -
Japonya'nın Osaka kentindeki toplu mezar bulguları 1800'lerdeki bir salgına işaret ediyor

TOKYO (AA) - Japonya’nın Osaka kentinde arkeologlar gerçekleştirdikleri kazıda, 19. yüzyıl sonundaki bir salgın esnasında öldüğü ve toplu mezara gömüldüğü tahmin edilen insan kalıntıları buldu.

Osaka Kültürel Varlıklar Federasyonu yetkilileri, kentte yürütülen şehir imar projesi kapsamında bir tren istasyonuna yakın noktada Umeda Kabristanlığı'nı gün yüzüne çıkardı.

Federasyon temsilcilerinden Hirata Yoji, Eylül 2019’da başlatılan kazı dizisinin son aşamasında bölgede 1500’den fazla ceset kalıntısına ulaşıldığını kaydetti.

Kalıntıların 1800’lerin sonlarında hayatını kaybeden genç insanlara ait olduğunun tahmin edildiğini açıklayan Hirata, "Bu, Osaka kazılarımızın ilk tarihsel keşfi ve bulgularımız o zamanın defin göreneklerinin detaylarını ortaya çıkarabilir." dedi.

Çoğu kalıntının küçük oval şeklinde oyuklara konularak defnedildiğinin anlaşıldığını söyleyen Hirata, arkeologların çoklu ceset kalıntılarının bulunduğu tabutlara da eriştiğini ve bunun bir salgın esnasında kurbanların birlikte gömüldüğünün işareti olduğunu belirtti.

Cesetlerin kol ve bacaklarındaki lezyonların, bölgedeki bir salgına yenik düşüldüğü izlenimi uyandırdığını kaydeden Hirata, kazı bölgesinden çıkarılan tüm kalıntıların bir araya getirileceğini ve ölüm sebeplerinin uzman heyet eşliğinde geniş çaplı olarak araştırılacağını aktardı.

Kazı bölgesinde ayrıca ölü kemiklerinin yerleştirildiği yaklaşık 350 kap, madeni paralar, Budist dua boncukları, başörtüleri, taraklar, Japon ulusal içkisi sake bardakları, kilden yapılmış oyuncak bebeklere de ulaşıldı.



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